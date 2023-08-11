Mehmet Şimşek müjde diye Arap sermayesini açıkladı. İnşallah son kalan yerleri de satın almazlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın Ar-Ge merkezinin açılışına katıldı.

“EYLÜL’ÜN BAŞIN ORTA VADELİ PROGRAM”

Burada yaptığı konuşmada para politikasında bir rasyonelleşmeye doğru gittiklerini belirten Şimşek, “Yeni dönemde bizim en büyük önceliğimiz tabii ki makro finansal istikrarın pekiştirilmesi. Onun için bildiğiniz gibi para politikasında bir rasyonelleşmeye doğru gidiyoruz. Maliye politikasında deprem etkisi, ki bir kerelik bir etkidir, onun dışında kalan alanda yine Türkiye’nin bütçe dengelerini maksim kriterleri ölçüsünde şekillendiriyoruz. Dolayısıyla bir taraftan mali disiplini tekrar tesis ediyoruz, bir taraftan para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girmiş bulunmaktayız. Bunları destekleyecek bir de yapısal reform gündemimiz var.

Eylülün başında orta vadeli programı açıklayacağız. Orta vadeli programda biz yapısal reformlar noktasında da yol haritamızı paylaşacağız. Dolayısıyla orta vadeli program hem özel sektör için hem kamu için önemli bir rehber, bir yol haritasını ifa edecek. Enflasyon politikasını Merkez Bankası paylaştı. 2024 ve sonrasında gerek para politikasını, gerek maliye politikasını, gerekse gelirler politikasını biz bu çerçevede şekillendireceğiz. Dolayısıyla enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız” dedi.

"KÖRFEZDEN ÇOK ÖNEMLİ İMKANLAR TÜRKİYE'YE TAHSİS EDİLECEK"

Körfez ülkelerine gerçekleştirilen ziyareti hatırlatan Şimşek, "Körfez'e yaptığımız ziyaretlerde biz özellikle ihracatın finansmanını ön planda tuttuk. İnanıyorum ki Körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanına yönelik Körfez'den çok önemli imkanlar Türkiye’ye tahsis edilecek. Dolayısıyla ihracatçımızın finansmana erişim sorununu büyük ölçüde çözmüş olacağız. Tabii ihracat yapmak için üretim lazım, üretim için de yatırım lazım. Dolayısıyla bizim esas önceliğimiz yatırım. Üreten kapasiteye biz imkanları oraya kanalize edeceğiz. Teşviki oraya vereceğiz, kredi imkanlarını, sınırlı imkanları yatırımlara yönlendireceğiz" diye konuştu.

TAŞINMAZLARIN SATIŞI GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretlerinin ardından Körfez turunu tamamladı.

Yapılan görüşmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "BAE ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için toplam 50,7 milyar ABD Doları değerinde çok sayıda stratejik Anlaşma ve Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına tanık olduk" demişti.

Ancak ekonomistlere göre, "İmzalanan anlaşmada sadece somut olarak 8.5 milyar dolarlık bir deprem tahvili almak konusunda BAE varlık fonu ve 3 milyar dolarlık ihracatın finansmanına katkıda bulunmak şeklinde iki proje var" iddiaları gündeme gelmişti.

Ayrıca, Körfez ülkelerine ziyaretlerde Türkiye'nin taşınmazlarının satışı gündeme gelmişti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan ise, "Bu ülkelerin Türkiye'den belirli asset'leri (varlıkları) alma durumları olacak. Ancak 'BOTAŞ'ı satıyorlar' gibi bir şey yok, neyin satılacağını neyin satılmayacağını çok iyi biliriz" ifadelerine yer vermişti.