Bakan Şimşek: KİT'lerde başlattığımız reform çalışmalarımızın ilk aşamasını tamamladık

Merkezi yönetimin kontrolü altında 19 KİT bulunduğunu söyleyen Şimşek, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) son açıkladığı 500 büyük sanayi kuruluşunun içerisinde 8 KİT'in yer aldığını söyledi.

KİT'lerin GSYH'nin yüzde 7,4'ünü, kamu yatırımlarının ise yüzde 24'ünü oluşturduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, kamu istihdamının ise yüzde 2'sinin KİT'lerden geldiğini ifade etti.

Şimşek, enerji, ulaştırma ve tarım gibi kritik sektörlerde ülke ekonomisinde önemli yere sahip olan KİT'lerin kamu mali yönetimi reformlarının odağında olduğunu belirtti.

Şimşek, "KİT'lerde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlattığımız bu reform çalışmalarımızın ilk aşamasını tamamladık ve Ekonomi Koordinasyon kuruluna çalışmalarımızı sunduk." ifadelerini kullandı.

MALİ DİSİPLİN KONUSUNDAKİ NET DURUŞ

KİT'lerin yönetim kurullarının daha profesyonel hale getirileceğine vurgu yapan Şimşek, satın alma usullerinin kurumsal yönetim ilkeleri, verimlilik ve karlılık ekseninde yeniden düzenleneceğini de dile getirdi.

Şimşek, "Bu reformla birlikte, kamu iktisadi teşebbüslerimizi dünya uygulamalarına yaklaştıracağız." diye konuştu.