Bakan Tunç'tan ‘şehitlere yönelik provokatif paylaşım’ açıklaması

Kaynak: DHA
Bakan Tunç'tan ‘şehitlere yönelik provokatif paylaşım’ açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada şehitlerimizi hedef alan provokatif içeriklerle ilgili olarak, 7 ilde 10 şüpheli belirlediklerini ve bunlardan 3’ünü gözaltına aldıklarını açıkladı.

Bakan Tunç, “Sosyal medyada suç oluşturan paylaşımlarla ilgili soruşturmalarımız sürüyor” dedi.
Bakan Tunç, "Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz için sosyal medyada terör örgütünü destekleyen, yalan haber yayan ve provokasyon yapan hesap sahipleri ve kullanıcıları hakkında yürütülen soruşturmalar sonucunda, 59 şüpheli tespit edildi ve bunların 49’u yurtdışında bulundu.
Yedi ilimizde belirlenen 10 şüpheliden üçü yakalanıp tutuklandı, diğer yedi şüpheli için de yakalama çalışmaları devam ediyor.
Yurtdışındaki 49 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.
Sosyal medyada suç unsuru olan paylaşımlarla ilgili soruşturmalarımız titizlikle yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

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