Bakan Yerlikaya açıkladı. Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı suç örgütünden 8 şahıs yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi Züleyha Öncü
Bakan Yerlikaya açıkladı. Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı suç örgütünden 8 şahıs yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığını organize suç örgütüne yönelik İzmir’de, MAHZEN-24 isimli operasyonların gerçekleştirildiğini aktardı. Operasyonların sonucunda, suç örgütü üyesi 8 şahsın yakalandığını ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda; 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı belirlenen bir motorun ele geçirildiğini ifade etti.

Yakalanan şüpheli şahısların; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri belirlendi.

Yerlikaya, yaptığı açıklamanın sonunda, “Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.” İfadelerini kullandı.

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