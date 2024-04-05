Bakan Yerlikaya’dan bayramda yola çıkacaklara uyarı

Kaynak: AA
Bakan Yerlikaya’dan bayramda yola çıkacaklara uyarı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili öncesinde yola çıkacak vatandaşlara trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına sıkı sıkıya uyulması gerektiğini vurgulayarak, “Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, hız yapmayalım. Araçlarımızda ve otobüslerde emniyet kemeri takmayı unutmayalım.” dedi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatilinin başlamak üzere olduğunu ve birçok kişinin aileleriyle buluşmak için yollara düşeceğini belirtti.

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Yerlikaya, geçmiş beş yıl içinde Ramazan Bayramı tatillerinde yaşanan trafik kazalarında 514 kişinin hayatını kaybettiğini ve 26 bin 667 kişinin yaralandığını hatırlatarak, bayram boyunca uygulanacak trafik tedbirlerini şöyle sıraladı: “Trafik tedbirleri kapsamında, toplamda 65 bin 600 personel görev alacak. Bu personelin 46 bin 700’ü polis, 18 bin 900’ü jandarma olacak. Şehir içi ve şehirlerarası yollarda, otoyollarda 749 mobil radar aracı, elektronik denetleme sistemleri ve 30 helikopter ile hız denetimi yapılacak. Ayrıca, 2 bin 460 saat boyunca dronlarla trafik denetimi gerçekleştirilecek. Bayram tatili süresince asayiş hizmetlerinde ise 210 bin personel, 22 bin 800 asayiş ekibi, 2 bin 530 motosiklet, 417 dron ve 300 dedektör köpek görev yapacak.”

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Bakan Yerlikaya, vatandaşlara seslenerek, “Sevgili vatandaşlarım, lütfen sevdiklerinizi üzmeyin. Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil. Unutmayın, hayatla yarışılmaz. Herkese güvenli ve mutlu bir Ramazan Bayramı dilerim.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bayram tedbirlerinin iki katına çıkarıldığı ve ekip sayılarının da artırıldığı bilgisini paylaştı.

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