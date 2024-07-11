Bakan Yerlikaya korkunç tabloyu açıkladı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, kadına şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, 2023 yılı ve 2024'ün ilk yarısında şiddet mağduru olarak hayatını kaybeden kadınların sayısını paylaştı. Ayrıca, kadın erkek fırsat eşitliği politikaları ve bu alanda yürütülen projeler hakkında TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na bilgi verdiğini belirtti. Kadına şiddette 2023 yılında 308 kadın uğradığı şiddet sebebiyle hayatını kaybetti. 2024'te ise ilk 6 ayında ise 166 kadın hayatını kaybettiğini açıkladı.

​​​İçişleri Bakanlığı'nın 600 bin personeli arasında kadın personel oranının %10'a ulaştığını ve bu oranın gelecek yıllarda artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Şiddetle mücadelede elektronik kelepçe kullanımının etkili olduğunu ve 1 Temmuz 2024 itibarıyla 689 vakada başarıyla kullanıldığını, ayrıca elektronik kelepçe kapasitesinin %50 artırılarak 1500'e çıkarıldığını açıkladı. KADES uygulamasının da 6 milyon 597 bin indirme ve 1 milyon 219 bin ihbar ile şiddetle mücadelede önemli bir araç olduğunu vurguladı. Bakan Yerlikaya, kadına şiddetle mücadelede kararlılık mesajını vererek, bu konuda yapılan her türlü çalışmayı ve girişimi güçlü bir şekilde desteklediklerini sözlerine ekledi.