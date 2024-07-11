İBB deniz otobüsü seferlerini genişletiyor!

Kaynak: Haber Merkezi
İBB deniz otobüsü seferlerini genişletiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanına ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla deniz otobüsü seferlerini genişletme kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için Büyükçekmece bölgesine yönelik deniz kanalı projesini geliştiriyor. Bu girişim, kapsamlı ulaşım ağını daha da iyileştirecek ve Büyükçekmece'yi İstanbul'un önemli merkezlerine ve komşu şehirlere deniz yoluyla bağlayacak. Yeni deniz yolu hatlarının eklenmesi, bölge sakinlerine ve ziyaretçilere çeşitli destinasyonlara erişim kolaylığı sağlayacak.

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İstanbul Büyükçekmece'den başlayarak Bakırköy, Yenikapı, Sirkeci, Eminönü, Bostancı ve Kadıköy gibi merkezi noktalara iç hat seferlerinin başlatılacağı duyuruldu. Bu yeni ulaşım hattı, Büyükçekmece halkının şehrin kalbine iş veya eğlence amaçlı seyahatlerini kolaylaştıracak.

Aynı zamanda, Büyükçekmece İskelesi'nden Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'ye dış hat seferleri de planlanıyor. Bu gelişme, Beylikdüzü, Esenyurt ve Çatalca gibi komşu ilçelerin sakinlerine de deniz yoluyla çevre şehirlere erişim imkanı sunacak.

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Deniz ulaşımının genişlemesi, trafikten kaçınarak daha hızlı ve çevre dostu bir seyahat alternatifi olarak öne çıkıyor. Büyükçekmece İskelesi'nin faaliyete geçmesiyle, İstanbul'un ulaşım ağının daha da güçlenmesi ve deniz yolu ulaşımının şehir içinde daha etkin kullanılması bekleniyor.

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