Bakanların Togg’u sahte plakalı çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e teslim edilen Togg marka araçların plakalarının kayıtlı olmadığı ortaya çıktı. İki bakan araçları seçim çalışmalarında kullanıyordu.

Bakanların Togg’u sahte plakalı çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in seçim çalışmalarında kullandığı Togg marka araçlara takılan plakaların Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nde kayıtlarının olmadığı ortaya çıktı.

AKP Bursa milletvekili adayı Varank, Bursa’daki seçim gezilerinde 16 BRS 99 plakalı Togg marka aracı kullanıyor. Bursa ilinin plaka kodu 16’yla Bursa’nın kısaltması BRS’nin kullanıldığı plakanın Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nde kaydı bulunmuyor. Varank aynı plakayı daha önce başka bir Togg araçta daha kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na makam aracı olarak tahsis edilen Togg marka araca 06 MEB 89 plakası tahsis edilmişti. Araca tahsis edilen plaka resmi kayıtlarda ise Bakanlık adına kayıtlı görünüyor.

Bakanlık görevine devam ederken Ordu’dan AKP milletvekili adayı gösterilen Bakan Mahmut Özer, seçim çalışmaları için gittiği Ordu'da sık sık bakanlığın aracını kullanıyor.

Ankara’dan yola çıktığında 06 MEB 89 plakasını taşıyan aracın Ordu sokaklarında ise 52 ORD 52 plakası ile dolaştığı görüldü.

Özer’in Ordu’da kullandığı 52 ORD 52 plaka, Sigorta Bilgi ve Gözlem Merkezi kayıtlarına göre, Nissan Qashqai marka bir araca ait görünüyor.

Ordu yerel basınından Ünye Kent Gazetesi'nde yer alan haberlere göre de araç, kente bakanlığa tahsisli plaka ile gelmiş, daha sonra kentte plakası değiştirilmiş

Öte yandan Saniye ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kullandığı 16 BRS 99 plakalı araç da Sigorta Bilgi ve Gözlem Merkezi kayıtlarında Citroen C4 marka araca ait görünüyordu.

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