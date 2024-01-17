Bakasetas'ın yeni takımı belli oldu. Süper Lig devleri ile anılıyordu ters köşe yaptı

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Bakasetas'ın yeni takımı belli oldu. Süper Lig devleri ile anılıyordu ters köşe yaptı
Panathinaikos ile bir görüşme gerçekleştiren Bakasetas Galatasaray derbisinden sonra takımdan ayrılacak.

Yunanistan'dan Gazzetta'nın haberine göre dün gece özel bir uçakla gizlice Trabzon’a giden Panathinaikos yöneticileri Bakasetas ile görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşme sonrası yıldız futbolcu ile anlaşma sağlayan Panathinaikos’un Galatasaray derbisinden sonra transferi duyurması bekleniyor.

2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Bakasetas 1.5 milyon Euro net maaş kazanacak.

Bakasetas'ın daha önce de Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılmış ancak Ertuğrul Doğan kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini söylemişti.

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