Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı için rekor talep. Avrupa devleri sıraya girdi

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Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı için rekor talep. Avrupa devleri sıraya girdi
Gösterdiği performansla takdir toplayan Abdülkerim Bardakçı'yı Bayern Münih'in ardından Milan'da gündemine aldı

Calciomercato'da yer alan habere göre, Galatasaray’da 2 sezondur gösterdiği performansla herkesi büyüleyen Abdülkerim Bardakçı’ya teklif yağıyor.

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MİLAN GÜNDEME ALDI
Torino forması giyen Alessandro Buongiorno'yu transfer etmek için bir süredir çaba sarf eden Milan transferde başarılı olamaması halinde rotayı Abdülkerim Bardakçı’ya çevirecek.

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20 MİLYON EURO İSTEDİLER
Bayern Münih’in de oyuncu için girişimlerde bulunduğunun aktarıldığı haberde Alman devinin Galatasaray'ın 20 milyon euro istemesi nedeniyletransferden vazgeçebileceği ifade edildi.

PERFORMANSI
Bu sezon sarı-kırmızılılarla 30 maçta forma giyen Abdülkerim 4 gol kaydetti.

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