Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı için rekor talep. Avrupa devleri sıraya girdi

Calciomercato'da yer alan habere göre, Galatasaray’da 2 sezondur gösterdiği performansla herkesi büyüleyen Abdülkerim Bardakçı’ya teklif yağıyor.

MİLAN GÜNDEME ALDI

Torino forması giyen Alessandro Buongiorno'yu transfer etmek için bir süredir çaba sarf eden Milan transferde başarılı olamaması halinde rotayı Abdülkerim Bardakçı’ya çevirecek.

20 MİLYON EURO İSTEDİLER

Bayern Münih’in de oyuncu için girişimlerde bulunduğunun aktarıldığı haberde Alman devinin Galatasaray'ın 20 milyon euro istemesi nedeniyletransferden vazgeçebileceği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılılarla 30 maçta forma giyen Abdülkerim 4 gol kaydetti.