6 milyon kişi izledi. 24 saatte tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de yayını yasaklandı

Kaynak: Haber Merkezi
6 milyon kişi izledi. 24 saatte tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de yayını yasaklandı
Perugia ile Lube Civitanova'nın karşılaştığı maçta Oleg Plotnitskyi'nin müthiş servisi herkesi hayran bıraktı.

İtalya Erkekler Voleybol Ligi'nde Perugia sahasında Lube Civitanova ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip rakibini 3-0 (25-14, 25-20, 25-17) mağlup etmeyi başardı.

Perugia'nın Ukraynalı voleybolcusu Oleg Plotnitskyi'nin maç sırasında servisten attığı sayı tüm sporseverleri hayran bıraktı.

6 MİLYON İZLENDİ

Plotnitskyi'nin servis attığı sıradaki muhteşem sıçrayışı ve esnemesini, "Dünya çapında viral olan bir voleybol! İtalyan kulübü Perugia'dan Oleg Plotnitskyi'nin mükemmel servisi izleyenleri hayran bıraktı. Bu vücut gerginliği ve koordinasyonu çok çılgınca. Ukraynalı voleybolcunun klibi şimdiden yaklaşık altı milyon kişi tarafından izlendi. Olağanüstü güzel!" diyerek paylaşan Alman gazetesi Bild'in videosunu saatler içerisinde 6 milyon kişi görüntüledi.

ALMANLAR TÜRKİYE'DE GÖSTERİME KAPATTI
Dünyada viral olan bu videonun Türkiye dahil bazı bölgelerde izlenmeye kapatıldığını görülürken bölge değiştirildiği zaman videonun izlenildiği ortaya çıktı.

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