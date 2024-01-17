Antalyaspor Pendikspor maçındaki yayıncı kuruluş rezaleti. Bir gol oldu ama kimse göremedi. Eren Bozdaş yazdı

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Antalyaspor Pendikspor maçındaki yayıncı kuruluş rezaleti. Bir gol oldu ama kimse göremedi. Eren Bozdaş yazdı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Antalyaspor sahasında Pendikspor ile karşılaşırken mücadele yayıncı kuruluşun beceriksizliği maça damga vurdu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Antalyaspor sahasında Pendikspor’u konuk etti.

Antalya Stadyumu’nda hafta içi ve gündüz saatinde oynanan karşılaşma boş tribünlere karşı oynandı.

Sergen Yalçın yönetiminde 4. Maçına çıkan Akdeniz ekibi ev sahibi olmanın da rahatlığıyla baskılı topa sahip olan bir hücum futbolu ile maça başladı.

İlk yarıda toplam 11 şut çekmesine rağmen sadece 4 kez çerçeveyi yakalayabilen Antalyaspor golü bir türlü bulamamasının faturası ağır oldu.

Maçın 32. Dakikasında sağ kanattan yüklenen Pendikspor’da Erdem Özgenç2in ortasına harika bir yarım vole vuran Umut Nayir perdeyi açtı.

Fenerbahçe’den Pendikspor’a transfer olan Umut Nayir böylece Pendik ile ilk golünü atmış oldu.

49. dakikada sağ kanatta topu bir anda önünde bulan Bünyamin Balcı’nın ceza sahası yayına çıkardığı pası kontrol ettikten sonra şık bir şekilde kaleye gönderen Ufuk Akyol durumu 1-1’e getirdi.

58. dakikada Van Der Steek’in şutuyla geriden gelip öne geçen Antalyaspor’un golü ise yayıncı kuruluş adına büyük ders çıkarılması gereken bir andı.

Başakşehir-Boluspor maçı ile aynı anda maçı yayınlayan A Spor iki maçı aynı anda vermeye çalıştı.

Karşılaşmaların sık sık yer değiştirip sağ altta küçük bir alana alınması nedeniyle takip etmenin zorlaştığı maçta Akdeniz ekibi gole gittiği sırada Başakşehir-Boluspor maçı yayınlanıyordu.

Ancak golün gelmesinden 15 saniye önce ekranın değişmesi sebebiyle taraftarlar golün nasıl geldiğini göremedi. Tek bildikleri Antalyaspor’un bir gol attığı oldu.

İkinci yarının başlamasından yalnızca 15 dakika içinde 2 gol birden bulan Antalyaspor öne geçtiği maçta daha kontrollü bir mücadele ortaya koymaya başladı.

Antalyaspor’un geri yatmasını iyi değerlendiremeyen Pendikspor topun kontrolünü alamayınca rakip kaleye gitmekteki zorluklarını aşamadı ve geri kalan 30 dakikada tehlikeli bir pozisyon bulamadı.

Karşılaşma böylelikle geriden gelen Antalyaspor’un 2-1 üstünlüğü ile bitmiş oldu.

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