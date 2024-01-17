Arda Güler'in halefi güle oynaya 2. lig takımına imza attı

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Bilal Yalçınkaya kararını verdi.

Hamburg alt yapısında bulunan 2006 doğumlu yıldızını kaybetmemek için resmi anlaşma yaptı.

Fenerbahçe, geçen Aralık ayında Endonezya'da Alman U17 milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazanan Bilal Yalçınkaya'yı takip ediyordu.

Hatta Sarı Lacivertliler genç oyuncunun ailesiyle görüşmüş, Arda Güler'in yerine geçebileceğini söylemişti.

Fakat Alman ikinci lig ekibi Hamburg, U17 dünya şampiyonu Bilal Yalçınkaya ile profesyonel anlaşma yaptı.

Alman kulübü yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki orta saha oyuncusuyla profesyonel anlaşma yaptığını duyurdu.

Yalçınkaya şu an Hamburg'un en büyük yeteneği olarak görülüyor. Teknik direktör Tim Walter'ın profesyonel kadrosunda yer alıyor.

Bilal, geçen yıl Endonezya'da Alman U17 milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazandı.

Turnuvada Yalçınkaya, 6 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.

Dünya Kupası öncesi ve sırasında başka kulüplerin de dikkatini çekti.

Bilal anlaşma yaptıktan sonra "HSV benim için çok özel bir kulüp ve burası artık benim evim" dedi.