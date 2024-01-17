Arda Güler'in halefi güle oynaya 2. lig takımına imza attı

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler'in halefi güle oynaya 2. lig takımına imza attı
Fenerbahçe için 'Arda Güler'in varisi olarak gösterilen Bilal Yalçınkaya, Hamburg ile anlaştı.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Bilal Yalçınkaya kararını verdi.

Hamburg alt yapısında bulunan 2006 doğumlu yıldızını kaybetmemek için resmi anlaşma yaptı.

Fenerbahçe, geçen Aralık ayında Endonezya'da Alman U17 milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazanan Bilal Yalçınkaya'yı takip ediyordu.

Hatta Sarı Lacivertliler genç oyuncunun ailesiyle görüşmüş, Arda Güler'in yerine geçebileceğini söylemişti.
Fakat Alman ikinci lig ekibi Hamburg, U17 dünya şampiyonu Bilal Yalçınkaya ile profesyonel anlaşma yaptı.

Alman kulübü yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki orta saha oyuncusuyla profesyonel anlaşma yaptığını duyurdu.

arda.jpg

Yalçınkaya şu an Hamburg'un en büyük yeteneği olarak görülüyor. Teknik direktör Tim Walter'ın profesyonel kadrosunda yer alıyor.

Bilal, geçen yıl Endonezya'da Alman U17 milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazandı.

751841efd63480b487accb701d2ccaef524f6ddc.webp

Turnuvada Yalçınkaya, 6 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.

Dünya Kupası öncesi ve sırasında başka kulüplerin de dikkatini çekti.

Bilal anlaşma yaptıktan sonra "HSV benim için çok özel bir kulüp ve burası artık benim evim" dedi.

İlgili Haberler
6 milyon kişi izledi. 24 saatte tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de yayını yasaklandı
Arda Güler kulübeden izledi. Vinicius Junior şov yaptı, Real Madrid Barça'ya fark atıp şampiyon oldu
Ancelotti kararını verdi. El Clasico'nun ilk 11'leri belli oldu. Arda Güler oynayacak mı?
Arda Güler Real Madrid'de bir ilki yaşayacak. Ancelotti kararını verdi
Sinan Engin'in Semih Kılıçsoy yorumu gündem oldu. 'Aynı benim gibi' dedi Arda Güler ile kıyasladı
Rus güzeli karşısında gören Arda Güler'in eli ayağı birbirine dolaştı. Boş bardağı kafasına dikti
Son Haberler
Yargıtay'a dört yeni üye seçildi Gündem
Yargıtay'a dört yeni üye seçildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay’a 4 yeni üye seçti Gündem
Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay’a 4 yeni üye seçti
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir? Keşfet
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? Ekonomi
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak?
Antalya’da çürümüş bir ceset bulundu Gündem
Antalya’da çürümüş bir ceset bulundu
Botoks nedir? Botoks işlemi zararlı mıdır? Sağlık
Botoks nedir? Botoks işlemi zararlı mıdır?
6 milyon kişi izledi. 24 saatte tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de yayını yasaklandı Spor
6 milyon kişi izledi. 24 saatte tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de yayını yasaklandı