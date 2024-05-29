Bal + Tarçın karıştırılıp uyumadan önce yenirse bakın ne oluyor! Etkisi ilk kez anlatıldı

Bugün sizlere, bal ve tarçın karışımının uyumadan önce tüketilmesinin etkilerinden bahsedeceğiz. Bu karışımın sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bulgular oldukça ilgi çekici.



Bal ve tarçın, yüzyıllardır sağlık açısından önemli birer besin kaynağı olarak bilinmektedir.

Bal ve tarçınla ilgili herkesi şaşırtacak süper bir bilgi ortaya çıktı. Haber7'de aktarılanlara göre; Bal ve tarçın karışımı süper faydalar sağlıyor.

Nasıl yapılacak?

1 çorba kaşığı bala, çeyrek tarçın tozu ekleyip karıştırın. Bunu günde iki kez tüketin. İsterseniz, 1 limonun suyu ile bir bardak ılık suyla karıştırıp içebilirsiniz.

Sivilcelere iyi gelir

Bal ve tarçın karışımı sivilceleri azaltmaya ve ciltteki enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca bal cildi nemli tutar ve sivilceye sebep olan tıkanmış gözenekleri temizler.

Sivilceler için maske:

1 tatlı kaşığı bala yarım çay kaşığı tarçın ekleyip karıştırın. Sivilceli bölgelere sürün.10 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu uygulamayı günde bir veya iki kez tekrarlayın.

Uykunuzu düzene sokar

Bal ve tarçının anti- inflamatuar özellikleri sayesinde boğazdaki rahatsızlıklar giderilir. Böylece kişi rahat bir uyku çeker.

1-2 çay kaşığı tarçın tozunu bir fincan sıcak su ile karıştırın. Üzerine 1 çorba kaşığı bal ekleyip, yatmadan önce her gün için. Bu tarifi süt ile de yapabilirsiniz.

Kalp hastalıklarına iyi gelir

Bal ve tarçın kalp sağlığınızı iyileştirmede anahtar rol oynar. Her sabah tükettiğiniz bal ve tarçın arterlerdeki kolesterolleri eriterek hastaları kalp krizinden korur.

Kilo vermenize yardımcı olur

Tarçın, metabolizmanızı çalıştırmaya yardımcı olur ve canınızın şeker çekmesini azaltır. Ayrıca kandaki glikoz seviyesini dengeleyip bedeninizdeki fazla yağ ve sıvıyı atmanıza yardımcı olur.

Bir fincan sıcak suya yarım çay kaşığı tarçın tozu ekleyin. Ardından bir çay kaşığı organik bal ilave edin. Sabah bir kez, akşamları birer kez olmak üzere günde iki kez için.

Öksürüğe iyi gelir

Soğuk algınlığı şikâyeti olanlar, tarçınla karıştırılmış bir kaşık ılık balı tüketsinler. Bu tedavi çoğu kronik öksürüğü yok eder, soğuk algınlığını tedavi eder ve sinüsleri temizler.

1 çorba kaşığı balı, 1 çorba kaşığı ılık suya koyun. Ardından yarım çay kaşığı tarçın tozuyla karıştırın. Yaptığınız bu karışımdan günde iki kez için.

Tamamen doğal olan bu yöntemin herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

TARÇININ BİLİNMEYEN DİĞER FAYDALARI

Öte yandan tarçınla ilgili yapılan araştırmalar sonrasında tarçının faydaları da sıralandı. İşte bilmeniz gerekenler