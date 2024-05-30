Pişirdiğiniz lahana sarması dağılıyor mu? İşte sarmanın dağılmasını önleyen tüyo

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pişirdiğiniz lahana sarması dağılıyor mu? İşte sarmanın dağılmasını önleyen tüyo

Lahana sarması tarifi ve püf noktaları. Bu tarifle hazırlanan lahana sarması asla dağılmıyor

Lahana sarması, lezzetiyle sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biridir. Ancak pişirildikten sonra dağılan sarmalar, pek çok ev hanımının kabusudur. Bu yazımızda, lahana sarmasının dağılmasını önleyen püf noktalarını sizlerle paylaşacağız.

Lahana sarmasını pişirmeden önce yapmanız gereken en önemli şey, lahanayı doğru şekilde hazırlamaktır. Lahanayı kaynar suda haşladıktan sonra hemen buzlu suya alarak soğutun. Böylece lahananın yaprakları yumuşayacak ve kolayca sarmaya hazır hale gelecektir.

maxresdefault.jpg

Sarmayı yaparken iç harcını fazla sıkmamaya özen gösterin. Yaprakların kenarlarından dışarı taşan iç harç, sarma pişerken dağılmasına neden olabilir. Ayrıca, sarmayı dürüp pişirirken kenarlarını içe doğru katlayarak sıkıca sarın. Bu sayede sarma pişerken dağılmayacak ve formunu koruyacaktır.

LAHANA SARMASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 büyük beyaz lahana
  • 1 su bardağı pirinç
  • 250 gram kıyma (isteğe bağlı)
  • 1 büyük soğan, doğranmış
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı pul biber
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber
  • Yeterince sıcak su

Yapılışı

Büyük bir tencereye su koyun ve kaynatın. Lahanayı dikkatlice kaynar suyun içine yerleştirin ve yapraklarını tek tek ayırarak haşlayın.

Haşlanan lahana yapraklarını süzün ve soğuk suya alın.

Geniş bir kasede pirinci yıkayın ve süzün. İsteğe bağlı olarak kıyma ekleyin.

Doğranmış soğanı ve salçaları pirinç/kıyma karışımına ekleyin. Zeytinyağı, pul biber, tuz ve karabiberi de ilave edin.

Hazırlanan iç harcı iyice karıştırın.

Lahana yapraklarını tezgahın üzerine yayın. Her bir yaprağın ortasına iç harçtan bir kaşık koyun ve yaprağı rulo şeklinde sarın.

Tencerenin tabanına lahana sarmalarını dizin. Üzerine yeterince sıcak su ekleyin.

Lahana sarmalarını pişene kadar kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirin.

Lahana sarmaları piştikten sonra servis tabağına alın. Üzerine yoğurt döküp, isteğe bağlı olarak kırmızı pul biber veya tereyağı gezdirerek servis yapın.

İlgili Haberler
Birçok lokantacı size bu sırrı vermez. İşte kasap köftenin sönmesini önleyen tüyo
Birçok lokantacı size bu sırrı vermez. İşte kasap köftenin sönmesini önleyen tüyo
Bal + Tarçın karıştırılıp uyumadan önce yenirse bakın ne oluyor! Etkisi ilk kez anlatıldı
Bal + Tarçın karıştırılıp uyumadan önce yenirse bakın ne oluyor! Etkisi ilk kez anlatıldı
Böreğiniz dağılıyor mu? Yufka arasına 1 kaşık sürerseniz börek asla dağılmıyor
Böreğiniz dağılıyor mu? Yufka arasına 1 kaşık sürerseniz börek asla dağılmıyor
Ekmeniz gereken 4 etkili çiçek. Keneleri ve sivrisinekleri uzak tutmaya yetiyor
Ekmeniz gereken 4 etkili çiçek. Keneleri ve sivrisinekleri uzak tutmaya yetiyor
Tam buğday mı yoksa beyaz ekmek mi? Hangisini tercih etmeliyiz?
Tam buğday mı yoksa beyaz ekmek mi? Hangisini tercih etmeliyiz?
Son Haberler
Aksakallı dede tekel bayini aratmadı. Dilini yaladıkça üzerinden karton karton sigara çıktı Gündem
Aksakallı dede tekel bayini aratmadı. Dilini yaladıkça üzerinden karton karton sigara çıktı
Adana Demirspor'da 2 yıldız daha serbest kaldı Spor
Adana Demirspor'da 2 yıldız daha serbest kaldı
Rize'yi sağanak ve dolu vurdu Gündem
Rize'yi sağanak ve dolu vurdu
Ünlü yazar Arza Kohen kovuldu. 'Filistinliler çocukları bombaların atıldığı yere götürüp video çekiyorlar' demişti Gündem
Ünlü yazar Arza Kohen kovuldu. 'Filistinliler çocukları bombaların atıldığı yere götürüp video çekiyorlar' demişti
Mourinho'nun alacağı maaşı açıkladı. Rakamı duyanların nutku tutuldu Spor
Mourinho'nun alacağı maaşı açıkladı. Rakamı duyanların nutku tutuldu
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı