Balıkçılardan fırtına nöbeti! Hızı yer yer 100 kilometreye ulaştı

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Kastamonu'nun Abana ilçesindeki balıkçılar geceyi barınaklarında nöbet tutarak geçirdi.

KAYNAK: AA
Balıkçılardan fırtına nöbeti! Hızı yer yer 100 kilometreye ulaştı

Saatteki hızı yer yer 100 kilometreye ulaşan fırtına sonrası yükselen dalgalar, balıkçı barınağının mendireklerini aştı. Dalgalar, Hacıveli kara yolu üzerindeki set duvarını da aşarak yola ulaştı.

Saatteki hızı yer yer 100 kilometreye ulaşan fırtına sonrası yükselen dalgalar, balıkçı barınağının mendireklerini aştı. Dalgalar, Hacıveli kara yolu üzerindeki set duvarını da aşarak yola ulaştı.

"ALLAH'A ŞÜKÜR HERHANGİ BİR HASARIMIZ YOK."

Geceyi barınakta geçiren balıkçılardan Erdi Sarı, 8 ila 10 kuvvetini bulan rüzgarla birlikte dalga boyunun yükseldiğini söyledi.

Teknelerinin zarar görmemesi için geceyi barınakta geçirdiklerini anlatan Sarı, "Gece saatlerinde çok fena hava esti. Diğer arkadaşlarımızla birlikte tekneleri karşı taraftan yani poyraz tarafından lodos kısmına aldık ve teknelerin başında bekledik. Sabaha karşı 04.00 gibi de fırtına etkisini kaybetti. Şimdi rahatız." diye konuştu.

balikcilardan-firtina-nobeti-hizi-yer-yer-100-kilometreye-ulasti-yenicag4.jpg

balikcilardan-firtina-nobeti-hizi-yer-yer-100-kilometreye-ulasti-yenicag3.jpg

balikcilardan-firtina-nobeti-hizi-yer-yer-100-kilometreye-ulasti-yenicag3.jpg

balikcilardan-firtina-nobeti-hizi-yer-yer-100-kilometreye-ulasti-yenicag2.jpg

balikcilardan-firtina-nobeti-hizi-yer-yer-100-kilometreye-ulasti-yenicag1.jpg

İlgili Haberler
Olta balıkçıları dikkat! Belediyeden açıklama geldi
Olta balıkçıları dikkat! Belediyeden açıklama geldi
Muğla'da balıkçıların ağına 120 kilogramlık vatoz takıldı
Muğla'da balıkçıların ağına 120 kilogramlık vatoz takıldı
Balıkçılara boydan ceza yağdı
Balıkçılara boydan ceza yağdı
Üsküdar’da denize düşen vatandaşı balıkçılar kurtardı
Üsküdar’da denize düşen vatandaşı balıkçılar kurtardı
Tacizci Yunanlılar arkalarına bile bakmadan kaçtı. Türk balıkçılara sopalarla saldırdılar
Giresunlu balıkçılar denizde ayı tuttu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Kabine toplantısı başladı Gündem
Kabine toplantısı başladı
Bebeklere müzik dinletilmeli mi Sağlık
Bebeklere müzik dinletilmeli mi
İstanbul'da ilk padişah Sarayı nerede? Neden Gözyaşı Sarayı deniyor? Gündem
İstanbul'da ilk padişah Sarayı nerede? Neden Gözyaşı Sarayı deniyor?
Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor Gündem
Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor
İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyini vurdu: 14 ölü Dünya
İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyini vurdu: 14 ölü
Türk mitolojisinde Kötülük Tanrısı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Kötülük Tanrısı kimdir?
İzmir'de kafasına silah dayayıp İsrail'i protesto etti Gündem
İzmir'de kafasına silah dayayıp İsrail'i protesto etti