9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir’de kar yağışı ile mücadele sürüyor

Balıkesir’de kar yağışı ile mücadele sürüyor

Balıkesir'de yoğun kar yağışının başlaması ile birlikte harekete geçen ekipler çalışmalarına devam ediyor. 

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 09:39
Takip Et

Balıkesir’de kar yağışıyla mücadele

Balıkesir’de kar yağışı ile mücadele sürüyor
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yağan kar sonrasında kar ile mücadele sürüyor.

Ülke genelinde birçok noktada devam eden kar yağışından Balıkesir’in Sındırgı ilçesi de nasibini aldı. Aralık itibariyle Ulus dağının zirvelerinde karla buluşan Sındırgı ilçesi kar yağışına teslim oldu. İlçe merkezinde 5-10 cm olan kar, yüksek rakımlı kırsal mahallelerde 60 cm geçti. Kar yağışının devam etmesi ve sürgünler nedeniyle yol açma çalışmalarında yer yer güçlükler yaşandı.

Kar yağışının başlaması ile birlikte harekete geçen ekipler çalışmalarını 112 ile irtibat halinde aciliyet sıralamasına göre gece gündüz demeden sürdürüyor. Kapalı konumda olan 22 kırsal mahalle yolunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sürücülerin zincirsiz ve mümkün olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılar tekrarlanıyor.

Ana arterlerde ise yollar açık, Sındırgı - Akhisar - Balıkesir - Demirci - Simav yollarında yer yer gizli buzlanmalar kar birikintileri gözleniyor. Bu sebeple yük araçlarından kayanlar ise kepçeler tarafından kurtarılıyor. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların yola çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Kuraklıkla mücadele edilen bir dönemde kar yağışının sevindirici ancak deprem haberi ile üzüntü yaşadıklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ 2023 yılında ülkemizde olan kuraklık tabi ki burada da hissedildi. Ancak tabi Ulus dağımızda olan kar yağışı, aralık ayı itibariyle başlamış bir metreye kadar ulaşmıştı. Daha sonra kırsal mahallelerimizde 23 Ocak’ta başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde de görülmeye başladı. Büyükşehir belediyemiz ile birlikte müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şu an itibariyle kırsal mahallelerimizde çoğu yolumuz kapalı. Buralara özellikle müdahale etmiyoruz ki acil durumlarda ancak, ambulans gibi, yangın gibi durumlarda müdahale ediliyor. Çünkü kar yağışı halen devam ediyor. Kar yağışı biten yerlerde ise iş makineleri yol açma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kuraklığın bunca hüküm sürdüğü bir yılda, kar yağışı hepimiz için, çok kıymetli, çok değerli. Çünkü barajlarımız boş. Tarım için gerekli olan suyu yeteri kadar bulamamanın endişesini taşırken, kar yağdı mutlu olduk. Maalesef mutluluğumuz kursaklarımızda kaldı. Özellikle 10 ili kapsayan bir deprem hepimizi ziyadesi ile üzdü. Rabbim orada karda kışta, o ayazda soğukta kalanların yar ve yardımcısı olsun. Ülke olarak birlik ve beraberlik zamanı. Sındırgı her zaman elinden geleni yapmaya hazır. Bir taraftan ilçemizdeki çalışmaları yürüttüğümüz gibi diğer taraftan da yardımlarımızı deprem bölgesine ulaştırma gayreti içerisindeyiz “ dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
2
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
3
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
4
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
5
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
6
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
7
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
﻿Walt Disney 7 bin çalışanını işten çıkaracak
﻿Walt Disney 7 bin çalışanını işten çıkaracak
﻿Walt Disney 7 bin çalışanını işten çıkaracak
﻿Eğitimli köpeğin bulduğu kadın 77 saat sonra kurtarıldı
﻿Eğitimli köpeğin bulduğu kadın 77 saat sonra kurtarıldı
﻿Eğitimli köpeğin bulduğu kadın 77 saat sonra kurtarıldı
﻿Altının gram fiyatı 1.139 lira seviyesinden işlem görüyor
﻿Altının gram fiyatı 1.139 lira seviyesinden işlem görüyor
﻿Altının gram fiyatı 1.139 lira seviyesinden işlem görüyor
﻿Sağlık meslek örgütleri: Enkaz altında hipotermiden ölenler var
﻿Sağlık meslek örgütleri: Enkaz altında hipotermiden ölenler var
﻿Sağlık meslek örgütleri: Enkaz altında hipotermiden ölenler var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.