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Balıkesir'de kamyonet tıra arkadan çarptı

Balıkesir'de seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 17:19
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Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir'de kamyonet tıra arkadan çarptı
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İHA'nın haberine göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bursa istikametinden Bandırma istikametine doğru seyir halinde olan kamyonet sürücüsü İshak Z. (50) önündeki tıra arkadan çarpması sonucu kamyonette sıkışarak yaralandı.

Bursa istikametinden Bandırma istikametinde seyir halinde olan 16 AUP 293 plakalı kamyonet sürücüsü İshak Z. (50) önünde seyir halinde olan 16 NKS 62 plakalı Recep Y. (51) idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarparak kamyoneti içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri sıkışan sürücüye araç içerisinde ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan İshak Z. (50) 'yi sıkıştığı yerden kurtararak 112 acil sağlık ekiplerine teslim ettiler. Yaralı sürücü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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