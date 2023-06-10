Balıklıgöl'ün namus bekçiliğine soyundu. 'Çıplak çıplak geziyorlar, ciğerim yanıyor'

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bir sokak röportajına konuşan vatandaş, Balıkgöl civarında gezen kadınlara kıyafetleri üzerinden tepki gösterdi. Vatandaş kullandığı ifadelerle adeta Balıklıgöl'ün namus bekçiliğine soyundu.

Balıklıgöl'ün namus bekçiliğine soyundu. 'Çıplak çıplak geziyorlar, ciğerim yanıyor'

Sokak röportajında Balıklıgöl'e gelen kadınların kıyafetlerine tepki gösteren vatandaş sözleriyle onları hedef aldı: "Allah bunları kabul eder mi! Allah'ın yeridir burası. Namussuzlar açık açık geziyorlar. Ciğerim yanıyor. Günahtır, minareler çatladı." şeklinde ifadeler kullandı.

"BURADA AÇIK AÇIK GEZİYORLAR"

Değişim adlı Youtube kanalında kadınların açık bir şekilde gezdiklerini öne süren vatandaş, sözlerine şöyle devam etti:

balikligol-ic.jpg

"Burası Allah'ın evidir. Ciğerim yanıyor... Çırılçıplak gelmiş Balıklıgöl'e bakıyor.

Yazık yazık, günahtır. Bu minare Allah'ın evidir evi.

Ben ağlamayım da kim ağlasın, çıplak çıplak geliyorlar. Dayanamıyorum..."

İlgili Haberler
Balıklıgöl'deki balıklar geri döndü. Bu haldeler
Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
Firari FETÖ'cüden çirkin paylaşım. Bütün Urfa Balıklıgöl olmuş
Balıklıgöl suyu deprem sonrası çamur rengine büründü
Öne Çıkanlar
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Son Haberler
Aziz Yıldırım spor müdürü Mehmet Arslan'ı hırsız göndermesiyle yalanladı Spor
Aziz Yıldırım spor müdürü Mehmet Arslan'ı hırsız göndermesiyle yalanladı
İtfaiye binasından sanat merkezine yolculuk Kültür Sanat
İtfaiye binasından sanat merkezine yolculuk
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz 'Baskı rejimine karşı mücadeleye liderlik yapacağım. Ben bu işi biliyorum' Siyaset
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz 'Baskı rejimine karşı mücadeleye liderlik yapacağım. Ben bu işi biliyorum'
Kontrolden çıkan beton mikseri 6 araca çarparak durdu Yaşam
Kontrolden çıkan beton mikseri 6 araca çarparak durdu
Merkez Bankası Başkanı’nın gizemli sosyal medya hesabı. 8 yıldır tek kelime yazmamış Siyaset
Merkez Bankası Başkanı’nın gizemli sosyal medya hesabı. 8 yıldır tek kelime yazmamış
Şampiyonlar Ligi finaline bilet için Taksim Meydanı'nda karaborsa arayışı Spor
Şampiyonlar Ligi finaline bilet için Taksim Meydanı'nda karaborsa arayışı
Dolandırıldığı iddiasıyla motosikletini benzin döküp ateşe verdi Güncel
Dolandırıldığı iddiasıyla motosikletini benzin döküp ateşe verdi