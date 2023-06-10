Balıklıgöl'ün namus bekçiliğine soyundu. 'Çıplak çıplak geziyorlar, ciğerim yanıyor'

Sokak röportajında Balıklıgöl'e gelen kadınların kıyafetlerine tepki gösteren vatandaş sözleriyle onları hedef aldı: "Allah bunları kabul eder mi! Allah'ın yeridir burası. Namussuzlar açık açık geziyorlar. Ciğerim yanıyor. Günahtır, minareler çatladı." şeklinde ifadeler kullandı.

"BURADA AÇIK AÇIK GEZİYORLAR"

Değişim adlı Youtube kanalında kadınların açık bir şekilde gezdiklerini öne süren vatandaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Burası Allah'ın evidir. Ciğerim yanıyor... Çırılçıplak gelmiş Balıklıgöl'e bakıyor.

Yazık yazık, günahtır. Bu minare Allah'ın evidir evi.

Ben ağlamayım da kim ağlasın, çıplak çıplak geliyorlar. Dayanamıyorum..."