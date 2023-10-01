Balotelli böyle istedi! Adana Demirspor'un galibiyetinde Yusuf Sarı kariyerinde bir ilki yaşadı

Mirza Şeker, Adana Demirspor'un Alanyaspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadeleyi yazdı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Balotelli böyle istedi! Adana Demirspor'un galibiyetinde Yusuf Sarı kariyerinde bir ilki yaşadı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Beşiktaş maçını 4-2 kazanarak formunu yükselten Adana Demirspor, evinde Alanyaspor'u konuk etti.
Adana Demirspor'a geri dönen Mario Balotelli, bu mücadeleye ilk 11'de başladı.
Ev sahibi mücadeleye daha istekli başladı ancak maçta tempo bir türlü yükselemedi.
Mücadele düşük tempoda ilerlerken, Balotelli'nin bir şut denemesini gördük.

BALOTELLI GERİ DÖNDÜ!
Yıldız golcü Mario Balotelli, Adana Demirspor'a golle geri döndü.
Yusuf Sarı'nın adrese teslim yaptığı ortaya Balotelli'ye 'al da at' dedi.
Topa iyi yükselen Balotelli, 30. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

İLK YARI ADANA DEMİRSPOR'UN
Adana Demirspor'un atakları ile geçen ilk yarıyı ev sahibi 1-0'lık üstünlükle kapattı.
Topla oynama oranında da yüzde 56'ya 44'lük üstünlüğü vardı.

YUSUF SARI-BALOTELLI İŞBİRLİĞİ CAN YAKAR!
İkinci yarıya golle girdi Adana Demirspor.
Nani'nin havadan çevirdiği pası önüne iyi alan Yusuf Sarı, hızıyla bir anda içeri sokuldu ve pasını kale önündeki Balotelli'ye attı.
Balotelli'ye ise kale önünde bitirmek kalınca, skor 2-0'a geldi.
Yusuf Sarı ve Balotelli'nin uyumu rakipleri korkutacak gibi.

YUSUF SARI'DAN BİR ASİST DAHA: GOLÜN ADI BELHANDA
Düşük tempoda seyreden tempoda Adana Demirspor bir gol daha buldu.
Yusuf Sarı, kanattan iyi bir orta yaptı. Belhanda gelişine yaptığı dokunuşla topu ağlara yolladı ve 71'de durum 3-0 oldu.
Belhanda ve Nani bu gol sonrası kenara gelirken, Zeneli ve Tayfun oyuna dahil oldu.

TAYFUN AYDOĞAN'DAN HARİKA GOL
Adana Demirspor Alanyaspor karşısında farka koştu.
Oyuna 71. dakikada giren Tayfun, 87. dakikada güzel bir golle takımının 4. golünü attı.

ADANA DEMİR RAHAT KAZANDI!
Adana Demirspor mücadeleyi 4-0 gibi rahat bir skorla kazanarak 3 puanı söktü aldı.
Yusuf Sarı'ya ayrı bir parantez açmak gerek.
Bugün yaptığı 3 asistle kariyerinde bir ilki yaşadı ve ilk kez bir maçta 3 asist yapma başarısı sağladı.
Yusuf Sarı-Balotelli işbirliğini daha çok göreceğiz gibi gözüküyor...
Adana ekibi haftaya Trabzonspor deplasmanına çıkarken, Alanyaspor evinde Karagümrük'ü konuk edecek.

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