Beşiktaş'ın yıldızından Fernando Santos itirafı. 'Böylesini görmedim' diyerek anlattı

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Beşiktaş'ın yıldızından Fernando Santos itirafı. 'Böylesini görmedim' diyerek anlattı
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Demir Ege Tıknaz, The Athletic'e verdiği özel röportajda teknik direktör Fernando Santos için çarpıcı ifadeler kullandı.

Fernando Santos'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte Beşiktaş'ta daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Demir Ege Tıknaz, son dönemde yaşadıklarını The Athletic'e anlattı.
Portekizli çalıştırıcının, çalıştığı hocalara benzemediğini ifade eden 19 yaşındaki futbolcu, "İlk gediğinde benden ne istediğini anlattı. Onun tarzına uyum sağlamaya çalışıyorum. Çünkü önceki antrenörlerimden daha önce görmediğim bazı talepleri var" dedi.
Demir Ege şöyle devam etti: "Eskiden daha özgür oynuyordum. Ama hocamız benden stoperleri korumamı istiyor. Tutucu oyuncu olmamı talep ediyor. Bu yüzden onun bu bölgede oynayanlardan beklentisi çok yüksek. Ben de buna uyum sağlamaya çalışıyorum.

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