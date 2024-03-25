Flaş...Flaş...Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi

Rus Mig-31 Savaş uçaklarıyla Amerikan Hava Kuvvetlerinin B-B1 Stratejik bombardıman uçakları Barents Denizi üzerinde karşı karşıya gelince gerilim had safhaya çıktı.

Amerikan savaş uçaklarının Rus devlet sınırını ihlal etmesinin engellendiğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, MiG-31 savaş uçaklarının önleme uçuşu yaptığını duyurdu. Bakanlık önlemenin ardından ABD'nin stratejik bombardıman uçaklarının rota değiştirdiğin öne sürdü.

Rus Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya Barents Denizi semalarında Rusya sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit edildiği belirtildi. Sınır ihlalinin önlenmesi amacıyla bir MİG 31 savaşan uçağının kaldırıldığı belirtilen açıklamada “Rus savaş uçağının mürettebatı hava hedefinin ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağı olduğunu tespit etmiştir” denildi.

Rusya Savunma Bakanlığına göre ülke sınırın ihlal edilmesinen izin verilmedi. Savunma Bakanlığı, MiG-31'in uluslararası hava sahası kurallarına tamamen uyduğunu kaydetti. Önlemenin ardından ABD uçaklarının rota değiştirdiği açıklanan açıklamada, Rus uçağının güvenlik bir şekilde üsse geri döndüğü kaydedildi.