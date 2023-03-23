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Seda Sayan'ın 'boşanma' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Müzisyen Çağlar Ökten ile geçtiğimiz nisan ayında sürpriz şekilde nikâh masasına oturan Seda Sayan, önceki gece eşiyle birlikte özel bir davete katıldı. Kavga ettikleri ve boşanacakları iddiası gündemde olan Sayan, boşanma sorularına ilginç bir cevap verdi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 10:05
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Seda Sayan 'boşanma' sorusuna ilginç bir cevap verdi

Seda Sayan'ın 'boşanma' sorusuna verdiği cevap olay oldu
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Kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nisan 2022'de dünyaevine giren Seda Sayan, geçtiğimiz sene eşini dinlemek için konser işleri almadığını söylemişti. Sayan, konuyla ilgili; "Merhaba arkadaşlar, sizi gördük iyi olduk. Bizler iyiyiz, benim işlerim, Çağlar'ın sahneleri oluyor. Ben de gidiyorum her sahnesine, doyasıya eğlenip kurtlarımı döküyorum. Çağların sesine de, sahnesine de bayılıyorum ben. Kendim bu aralar sahne almıyorum. Sadece eşimin sahnesini izlemek, onu dinlemek için konser işi almıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, sonrasında ise kavga ettikleri iddialarıyla gündeme gelmişti. Çıkan kavgada Ökten’in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurtulduğu öne sürülmüştü. Seda Sayan, sosyal medyada hızla yayılan dedikodulara TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programında cevap vermişti. Olayın perde arkasını anlatan Sayan, şunları söylemişti: Biz hafta sonu Hatay’daydık, dönmemiz akşam dokuzu buldu. Valizleri yerleştirdiğimiz odaya girdim bir baktım evin camı patlamış... Hemen odaya Çağlar’ı çağırdım, ‘Nazara bak, koca balkon camı patlamış’ dedim. Evi temizleyen bir görevli vardı, sabah geldiğinde ona sordum. ‘Ben buradayken bir şey olmadı. Olsa toparlardım’ dedi. Konu orada kapandı.

"Çağlar ile arkadaşlarımıza davetliydik, olayı onlara da anlattık" diyen ünlü şarkıcı, "Sonra bu sosyal medyaya düşen mesajlar bana da gelmeye başladı. Rahatsız oldum, olayı araştırmaya karar verdim. Evdeki kadına dedim ki ‘Bana magazincilerden mesaj geldi. Böyle böyle’ diye açıkladım.

Görevli kadın: "Beni aşağıdan aradılar, camınız mı kırıldı, barikat kuralım. Neden haber vermediniz’ dediler?" açıklamasını yaptı. Resepsiyonu aradım, 'Komşularımızdan biz yokken bir şikayet geldi mi?' diye sordum. ‘Yok gelmedi’ dediler. O gün çalışanları araştırdık, bizim evde çalışan kadını arayan kişiyi bulduk. O gün binaya asansör kurulmuş, büyük ihtimalle onlar kırdı ama bize söylemediler. Sonra Seda’nın evinin camı kırıldı oldu. Haber doğru. Camım kırıldı ama içerik yanlış. Her gün el ele çıkıyoruz resepsiyondan. Nereden çıktı bu haberler anlamadım" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bunların ardından Seda Sayan ile eşi Çağlar Ötken, geçtiğimiz akşam Özgür Aras’ın düzenlediği 'Rengarenk 30Yıl' gecesine katıldı. Basın mensuplarıyla konuşan şarkıcı, “Çok hastayım. Geceye serumla geldim. Özgür için değer” dedi.

Aras ise bunun üzerine, “Ben Seda Hanım’dan disiplinliği öğrendim. Bu yüzden de kendisine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Son olarak Çağlar Ötken ile boşanacakları iddiaları sorulan Sayan, "Yav he he" diyerek ilginç bir cevap verdi.
 

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