Seda Sayan bu kez ablasına estetik yaptırdı. Son halini görenler şoke oldu

Yaptırdığı estetiklerle tanınan Seda Sayan yakın çevresine de sık sık estetik yaptırıyor. Sayan'ın kapısını son olarak ablası Nursel Yıldız çaldı.

Esra Erol'da programının stüdyo şefi olarak çalışan Eda Gök'ün annesi olan Nursel Yıldız daha önce geçirdiği yanlış operasyon sonrası yüzünde deformeler yaşadı.

Yapılan yeni operasyon sonrası bambaşka bir yüze sahip olan Nursel Sayan Yıldız'ın son halini görenler şoke oldular

Abla Nursel Sayan, operasyondan sonra yaptığı açıklamada 'Kendimi şimdiden çok güzel ve mutlu hissediyorum'' dedi