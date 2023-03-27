İlkay Gündoğan Barcelona'ya yakın

La Liga’da en yakın rakibi Real Madrid’in 12 puan önünde yer alan ve emin adımlarla şampiyonluğa koşan Barcelona’da gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları şimdiden başladı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Katalan ekibinin Manchester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan’ı kadroya katmak istediği öne sürüldü.

Yaşanan mali problemler nedeniyle maaş bütçesini ve toplam maliyetleri düşürmeye çalışan ve bu doğrultuda sözleşmesi sona eren oyunculara yönelen Xavi’nin takımı geçtiğimiz yaz da bu şekilde Christensen ve Kessie gibi oyuncuları kadrosuna katmıştı.

Habere göre orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Barcelona, İlkay için önemli bir aşama kaydetti.

İlkay Gündoğan'a City’nin teklifinden daha büyük bir maaşla iki senelik kontrat öneren Barcelona’nın oyuncuyu transferinde La Liga’nın finansal fair-play kurallarına uygunluğu da önemli bir rol oynayacak.