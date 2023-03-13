Barcelona Brezilyalı yıldızıyla kazandı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

İspanya Ligi’nde haftanın en önemli maçlarından birinde Barcelona, Athletic Bilbao’ya konuk oldu. Katalan ekibi, Raphinha’nın tek golüyle deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı.

Ligin zirvesine kurulan ve alt sıralardaki ezeli rakipleriyle arasındaki puan farkını açmayı başaran Barcelona, Athletic Bilbao deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla gelmişti.

Son 9 maçında yalnızca 1 kez kaybeden Barça, bu yenilgisini de 2 hafta önce Almeria karşısında almıştı.

SON 4 MAÇTA DÜŞÜŞE GEÇTİLER

Ev sahibi Athletic Bilbao ise son 4 karşılaşmada 2 yenilgi, 1 beraberlik ve yalnızca 1 galibiyet elde etmişti.

Puan tablosunun 8. sırasındaki kırmızı beyazlılar, Barcelona’yı deviremese dahi dirençli bir futbol ortaya koyarak sahadan puanla ayrılma niyetindeydi.

TÜM DENEMELERİ KARAVANA

İlk yarım saat itibariyle Barcelona bildiğimiz gibiydi. Katalan ekibi, topu hakimiyeti altına alıp; %67’ye %33’lük oyun üstünlüğünü de kurmuştu.

Rakip kaleye 5 şut girişiminde bulunan Barça, 1 de isabet bulup tehlike yaratırken; Bilbao’nun 4 denemesi de karavanaydı.

BEKLENEN ERKEN GOL GELMEDİ

Deplasmanda oynamasına rağmen Barcelona, pas araları yaparak rakibinin ilk yarım saatteki pas isabet oranını %67’de tuttu. Buna karşın Katalanların pas isabet oranı tam %82’ydi.

Orta alan hakimiyetini De Jong, Busquets ve Gavi’yle sağlayan Barça, buna rağmen erken bir gol bulup maçı koparamadı.

RAPHINHA SAHNEYE ÇIKTI

Herkes tam, “İlk yarı golsüz sona erecek” diye düşünmeye başlamışken Barcelona, 45+1’de Busquets’in pasında ceza sahasında topla buluşan Rapinha’nın vuruşuyla skor üstünlüğünü ele geçirdi.

Bilbao savunması tek bir hat üzerinde dizilmişken Busquets, ceza sahası içinde atak yönüne göre sağ kanatta topu Raphinha’ya attı. Sambacı, VAR incelemesi sonrasında ilk yarının sonucunu belirledi: 0-1.

HAMLELER GELDİ AMA…

İkinci devreyle birlikte oyunu lehine çevirmek, en azından şartları eşitlemek isteyen Athletic Bilbao’nun hamleleri geldi. Oyuna deneyimli isim Muniain ve Zarraga dahil oldu.

Ancak Barcelona, gerek deneyimi gerekse rakibi üzerinde kurduğu hakimiyet ile skoru tutmayı bildi. Dakikalar 84’ü gösterirken 12 şut deneyip 3 isabet bulabilen, buna rağmen gol üretemeyen bir Bilbao vardı.

FİNAL PASLARI VE SON VURUŞLAR…

Athletic Bilbao açısından geceden geriye kalan önemli ders, doğru yapılamayan final pasları ve son vuruşlarda soğuk kalınamaması oldu.

Son dakikalarda Williams ile ağları sarsan Bilbao’nun golü VAR kararıyla iptal edildi. Golün iptal kararına herkes en az Bilbaolu Muniain kadar şaşırmıştır diye düşünüyorum. Bu karar sonrası 3 puanı hanesine yazdıran taraf Barça oldu: 0-1.