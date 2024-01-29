Barış Alper sağanak yağmur altında şov yaptı. Galatasaray taraftarı sevinçten çıldırdı!

Gaziantep FK engelini Barış Alper'in 89. dakikada attığı golle geçen Galatasaray'da maç sonu büyük coşku vardı.

Galatasaray; Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı-Kırmızılı ekip 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı, Fenerbahçe'yi yakın takibini sürdürdü.

Maçın adamı galibiyet golünü atan Barış Alper'di. 89. dakikada sahneye çıkan yıldız futbolcu, Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı.

Bitiş düdüğüyle birlikte RAMS Park Stadı'nda büyük coşku vardı.

Galibiyet üçlüsünü Barış Alper çektirdi. Sağanak yağış altında taraftara yumruk şov yapan Barış Alper'in sevinci görülmeye değerdi.