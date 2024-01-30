Galatasaray Serge Aurier'le anlaştı

Galatasaray'ın Sacha Boey'in yerine aradığı sağ beki İngiltere'de bulduğu ileri sürüldü.

Sarı kırmızılı takımın yöneticisi Erden Timur'un Nottingham Forest'in Fildişi Sahilli oyuncusu Serge Aurier'le anlaştığı belirtildi.

Timur'un Nottingham Forest'le de anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

31 yaşındaki futbolcu sağ bekin yanı sıra stoperde de görev yapabiliyor.

Paris Saint Germain, Tottenham gibi kulüplerde futbol oynayan Serge Aurier, son 2 sezondur Nottingham Forest'ta forma giyiyor.

Serge Aurier, bu sezon Nottingham'da 12 maçta forma giydi. Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda ise 68 maçta görev yaptı.