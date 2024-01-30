Galatasaray'da sağ bek operasyonu. Erden Timur ikisinden birini cuma gününe kadar İstanbul'a getirecek!

Bahar Yıldırım
Galatasaray'da sağ bek operasyonu. Erden Timur ikisinden birini cuma gününe kadar İstanbul'a getirecek!
Sacha Boey'in ayrılığı sonrası sağ bek arayışına giren Galatasaray iki oyuncuya yoğunlaştı.

Galatasaray transfer taarruzuna geçti. Sacha Boey'yi, 30+5 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e satan Sarı-Kırmızılı ekip acil sağ bek arayışına girmişti.
İlk hedef olarak Rennes'den Lorenz Assignon olarak belirlenmişti.
23 yaşındaki Fransız futbolcuyla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı.
Cim Bom şimdi Rennes ile pazarlığa başladı. Assignon için 5 milyon Euro öneren Galatasaray'a ilk etapta 'ret' yanıtı verildiği, rakamın yükselmesi halinde transferin mutlu sonla noktalanacağı öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın alternatif olarak tuttuğu diğer oyuncu da Roma’nın sağ beki Zeki Çelik. Erden Timur'un, İtalyan kulübüyle pazarlıklara devam ettiği gelen haberler arasında.
Cuma gününe kadar iki oyuncudan birini İstanbul'a getirmeyi planlayan Erden Timur'un yoğun bir görüşme trafiğinde olduğu kaydedildi.

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