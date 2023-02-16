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Barcelona'nın Bartomeu dönemiyle ilgili yeni skandalı ortaya çıktı. Savcılık devreye girdi

Barcelona'nın Bartemou döneminde 1994-2018 yılları arasında Hakem Teknik Kurulunun başkan yardımcısı olarak görev yapan Jose Maria Enriquez Negreira'ya ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:28
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Bartemou için flaş skandal ortaya çıktı

Barcelona'nın Bartomeu dönemiyle ilgili yeni skandalı ortaya çıktı. Savcılık devreye girdi
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İspanya'nın Barcelona Kulübünün, İspanya Futbol Federasyonuna bağlı Hakem Teknik Kurulunda bir dönem başkan yardımcısı olan Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 2016-2018 yılları arasında 1,4 milyon avro ödediği belirlendi.

ŞİRKET BARCELONA'DAN ÖDENEK ALDI
İspanyol basınında yer alan haberlerde, 1994-2018 yılları arasında Hakem Teknik Kurulunun başkan yardımcısı olarak görev yapan Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait olan DASNIL 95 SL adlı şirketin vergi durumuyla ilgili Maliye'nin başlattığı bir soruşturmaya savcılığın da dahil olduğu bildirildi.
Söz konusu şirketin, 2016-2018 yılları arasında Barcelona Kulübünden toplamda 1,4 milyon avro ödeme aldığı ancak bunu belgeleyemediği iddia edildi.

"ÖDEMELER 2003 YILINDAN BERİ YAPILIYOR"
Catalunya SER radyosuna konuşan ve savcılığa da benzer açıklamaları yaptığını anlatan şirket sahibi Negreira, Barcelona'ya sözlü olarak danışmanlık hizmeti verdiklerini, her zaman tarafsız davrandıklarını ve Katalan kulübünü kayıracak hiçbir bilgi akışı olmadığını söyledi.
Aynı radyoya açıklama yapan, 2014-2020 yılları arasında Barcelona Kulüp Başkanı olan Josep Maria Bartomeu da söz konusu şirkete ödemelerin en azından 2003 yılından beri yapıldığını bildiğini ve kulüp harcamalarında kesinti yapılması kararıyla birlikte 2018'de bu ödemelerin sonlandırıldığını ifade etti.

Barcelona Başkanı Joan Laporta ise konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "Bu haberlerin şimdi çıkması kesinlikle tesadüfi değil." görüşünü savundu.
Laporta, gerekirse kulübün çıkarlarını ve onurunu korumak için yasal girişimde bulunacaklarını kaydetti.

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