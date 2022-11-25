Bartın'da sağanak yağış! Yollar göle döndü

Kentte dün geceden bu yana süren ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Orduyeri Mahallesi'nde kapanma noktasına gelen yolda araçlar güçlükle seyrediyor.

Yağış dolayısıyla zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda da ilerlemekte güçlük çekiyor. Belediye ve Karayolları ekipleri, tıkanan mazgalları temizleyerek suyu tahliye etmeye çalışıyor.