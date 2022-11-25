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Bartın'da sağanak yağış! Yollar göle döndü

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 17:14
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Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Cadde ve sokaklarda su birikintileri ile doldu

Bartın'da sağanak yağış! Yollar göle döndü
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Kentte dün geceden bu yana süren ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Orduyeri Mahallesi'nde kapanma noktasına gelen yolda araçlar güçlükle seyrediyor.

Yağış dolayısıyla zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda da ilerlemekte güçlük çekiyor. Belediye ve Karayolları ekipleri, tıkanan mazgalları temizleyerek suyu tahliye etmeye çalışıyor.

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