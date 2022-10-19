19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji fırtınanın vuracağı yerleri açıkladı. Merkezden son uyarı yapıldı

Meteoroloji fırtınanın vuracağı yerleri açıkladı. Merkezden son uyarı yapıldı

Ülke genelinde havalar soğumaya, kış kendini göstermeye başlarken, Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmini geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte o iller...

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 10:08
Takip Et

Meteoroloji fırtınanın vuracağı yerleri açıkladı

Meteoroloji fırtınanın vuracağı yerleri açıkladı. Merkezden son uyarı yapıldı
+
Aa
-

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre: Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sakarya, Antalya, Çankırı, Ordu, Tokat ve Artvin çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGÂR

Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA 

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 14°C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu

EGE 

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

İZMİR 16°C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 14°C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ 

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU 

Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 20°C: Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 21°C: Parçalı bulutlu

KONYA 9°C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ 

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ 

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu ve Giresun çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 11°C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 17°C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU 

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bugün sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU 

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

DİYARBAKIR 12°C, 29°C: Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
1
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
2
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
3
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
4
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
5
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
6
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
7
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak
﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak
﻿Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
﻿Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
﻿Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor
﻿Çin kömür üretimini artırmayı planlıyor
﻿Çin kömür üretimini artırmayı planlıyor
﻿Çin kömür üretimini artırmayı planlıyor
﻿Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak
﻿Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak
﻿Muğla Ula Belediyesi 21 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.