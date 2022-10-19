Meteoroloji fırtınanın vuracağı yerleri açıkladı. Merkezden son uyarı yapıldı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre: Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sakarya, Antalya, Çankırı, Ordu, Tokat ve Artvin çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGÂR
Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 14°C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
İZMİR 16°C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 14°C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 20°C: Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 21°C: Parçalı bulutlu
KONYA 9°C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Ordu ve Giresun çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 11°C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 17°C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bugün sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
DİYARBAKIR 12°C, 29°C: Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu
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