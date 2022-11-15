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Meteoroloji uyardı çok şiddetli geliyor. Kara kış kapıya dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Rize ve Artvin kıyılarında şiddetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Ayrıca gece ve sabah için de sis ve pus uyarısı yapıldı. 

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 07:50
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Meteoroloji uyardı çok şiddetli geliyor. Kara kış kapıya dayandı

Meteoroloji uyardı çok şiddetli geliyor. Kara kış kapıya dayandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülürken rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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