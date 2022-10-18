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Meteoroloji 14 ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için İstanbul'un da aralarında bulunduğu 14 ilde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 09:28
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Aralarında İstanbul da var. Meteoroloji 14 ili uyardı. Tatil planı yapanlar dikkat

Meteoroloji 14 ili uyardı
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Niğde, Kayseri, Artvin, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın Marmara ve Ege bölgeleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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Emrah arslan
18.10.2022 09:41
Tatil planı yapmakmı?aynı il.içinde başka bir ilçeye gidemez hale geldik.  
 
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