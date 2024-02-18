Bartın’da kumsal çöplüğe döndü

Aşırı yağışlarla Karadeniz'e sürüklenen çöpler, Bartın'ın İnkumu beldesindeki 3 kilometrelik sahile vurdu. Dalgaların kumsala getirdiği çöp yığınlarının arasında evsel atıkların yanı sıra tıbbi atıklar da dikkat çekti.

Bartın'da kış mevsimi ile etkili olan aşırı yağışlarla birlikte Karadeniz'e sürüklenen çöpler, İnkumu sahilinde yığın oluşturdu. Çöp yığınları arasında kütük ve dal parçaları, plastik şişe ve kutular, ilaç şişeleri, terlik, bidon, losyon ve deterjan kutuları, slikon tüpleri, haşerat ilaç tüpleri, plastik boru, hortum parçaları ve teneke gibi atıklar dikkat çekti. Havanın bulutlu olması nedeniyle sahil bölgesinde sessizlik hakim olurken, sessizliği fırsat bile martılar ise sahildeki çöplerin arasında yiyecek aradı.

Kumsalda, deniz manzaralı bir çöplük görüntüsü oluşturan atıkların arasında serum şişesi, şırınga gibi tıbbi atıklar da dikkat çekti. Ayrıca şiddetli dalgalar nedeniyle kumsalda bulunan sundurma gibi küçük yapıların da hasar gördüğü öğrenildi.

Yağışlı hava beklentisi nedeniyle insanların kış gününde ilgi göstermediği sahilde, sık sık benzer görüntülerin oluştuğu ve belediye ekiplerince temizlendiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde çevre kirliliğinin oluştuğu sahilin yeniden temizleneceği belirtildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar da, Karadeniz'in azgın sularının her fırsatta, çöpleri sahile bıraktığını ve ekipler tarafından sürekli atıkların temizlendiğini ifade etti.