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Mahfi Eğilmez konut fiyatlarının ne zaman düşeceğini açıkladı. Ev almak isteyenler dikkat

Ekonomist Mahfi Eğilmez son yazısında konut fiyatlarının ne zaman düşeceğini yazdı. Eğilmez, faizin enflasyona yaklaştığı her adımda konut satışlarında ve fiyatlarda gerileme olacağını söyledi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:11
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Mahfi Eğilmez konut fiyatlarının ne zaman düşeceğini açıkladı

Mahfi Eğilmez konut fiyatlarının ne zaman düşeceğini açıkladı. Ev almak isteyenler dikkat
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TÜİK verilerine göre Türkiye genelindeki konut satışları son iki yılın en düşük seviyesine inerken iktisatçı Mahfi Eğilmez konut fiyatlarının da çok kısa süre içinde daha da düşeceğine dair bir yazı kaleme aldı.

Mahfi Eğilmez 'Konut Fiyatları Niçin Eskisi Kadar Artmıyor?' başlıklı yazısında; "Konut fiyatlarında yaşanan çılgın artışın son dönemde yavaşlamasının birkaç nedeni var. Bunlardan ilki enflasyonun baz etkisiyle de olsa hız kesmiş olması. İkinci ve asıl önemli neden satışların düşmüş olması. Konut talebi, son birkaç ayda eski canlılığını yitirdi" dedi.

Eğilmez yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Faiz enflasyonun 30 puan altında olunca insanlar birikimlerini koruyabilmek için bankaya veya tahvile yatırmak yerine konuta yatırıyor. Bu tercih, konuta talebi ve dolayısıyla konut fiyatlarını artırıyor. Son dönemde mevduat faizlerinde yavaş yavaş artış başladı. Bu gelişme, konuta talebi azalttı ve fiyatlar da eskisi kadar artmaz oldu.

Mart sonu itibarıyla kur korumalı mevduatta faiz tavanı kaldırılınca mevduat faizlerinde ve tahvil faizlerinde de yükselme biraz daha hızlandı. Önümüzdeki aylarda faizlerin enflasyona yaklaşmaya devam ettiği her adımda hem konut satışlarındaki düşüşü hem de fiyat artışlarındaki gerilemeyi çok daha açık biçimde göreceğiz."

 

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