Yılmaz Özdil emeklilerin bayram ikramiyesini açıkladı. Bu haberi Mehmet Cengiz de okuyacak

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, bugün yayınlanan YouTube yayınındaki sözlerine müteahhit Mehmet Cengiz’in kendisine 1.250.000 liralık tazminat davası açtığını ancak bu davayı kaybettiğini açıklayarak başladı. Cengiz için “Geçmediğimiz köprünün, gitmediğimiz otoyolun uçmadığımız havalimanının parasını alıyor, alışmış buna. Etmediğimiz hakaretin parasını istiyordu hem de 1 milyon 250 bin lira istiyordu ama bu ülkede namuslu hakimler var ve bana açtığı davası reddedildi.” ifadelerini kullandı.

“SANA ÖYLE BİR TAZMİNAT DAVASI AÇARIM Kİ HAKKIMDA BİR DAHA YAZAMAYASIN”

Özdil, yazmış olduğu yazıların nasıl kaldırılacağını ya da yasal yolun ne olduğunu açıkladıktan sonra ise Mehmet Cengiz’in yazıları kaldırtmak yerine seçtiği yolu belirterek, kendisinin dolaylı yoldan nasıl tehdit edildiğini açıkladı. Özdil “Aslına bakarsanız yazdıklarımda, söylediklerimde doğru olmayan bir durum varsa şirket yetkilileri arar düzeltir, yok düzeltilmezse tekzip gönderilir, yani doğalı budur hukuku budur ama müteahhit Mehmet Cengiz öyle yapmamıştı. Sırtını iktidara yaslamanın zahiri gücüyle direkt dava açmıştı. Özetle demek istiyordu ki bana karşı. 'Sana öyle bir tazminat davası açarım ki öylesine yüklü bir parayla korkuturum ki bundan sonra benim hakkımda yazamazsın!' Böyle demek istiyordu. Beni etrafındaki yalaka gazetecilerden zannediyordu. O zamanlar Sözcü Gazetesi’nde yazıyordum. Oturdum bu davayı yazdım ve ‘İktidardan aldığı gücü gazeteciye karşı ezme gücü olarak kullanmak istiyor’ dedim. ‘Bu ülkenin mahkemeleri Mehmet Cengiz'in maaşlı memuru değil’ dedim. ‘Mehmet Cengiz senin milyar dolarların mı güçlü yoksa benim kalemim mi güçlü hepimiz göreceğiz’ dedim. Yaklaşık 2 yıl yargılandım sabırla bekledim.” dedi.

“HAVASINI ALDI”

‘Basın özgürlüğü’nden bahseden sözde muhalif medyanın Mehmet Cengiz'in Yılmaz Özdil’e açtığı bu davayla alakalı bir tek cümle bile kullanmadığını ve haber bile yapmadığını anımsatan Özdil, “Meslek hayatım boyunca hukukun üstünlüğünü savundum, hukuka aykırı bir yazı yazmam mümkün mü? Elbette değil. Elbette yazdıklarımda tek satır hakaret bile yoktu. Etmediğimiz hakaret için 1 milyon 250 bin lira tazminat istiyordu ama havasını aldı.” dedi.

MEHMET CENGİZ DAVAYI KAZANSAYDI KAÇ DOLAR ALACAKTI?

Özdil, kendisine Mehmet Cengiz’in bana bu davayı açtığında doların 16 lira olmasını hatırlatarak kendisinden istenen 1 milyon 250 bin liranın 78 bin dolara tekabül ettiğini belirtti. Bugün ise bu paranın 40 bin dolar alabileceğini belirtti. Yani dava süresi boyunca Özdil’in kendisinden istenen 38 bin doların eridiğini ifade etti.

“MEHMET CENGİZ SENİ BU MEMLEKETE ASLA UNUTTURMAYACAĞIM!”

Özdil, “Bu ülkedeki Mehmet Cengiz ekonomisi bu halde. Milletin orasına koyacağını ifade eden Mehmet Cengiz gibilere tuhaf rakamlarla ihaleler verildiği için geçmediğimiz köprüye, gitmediğimiz otoyola, uçmadığımız havalimanına para ödediğimiz için Türk Lirası işte bu halde…” dedi. Ayrıca Mehmet Cengiz’e “Kalbimi kırdın” diyerek “Kalbimin kırılmasından hiç hoşlanmam, seni bu millete asla unutturmayacağım.” dedi.

“BİZ VARSAK DOĞAL GAZ VAR BİZ YOKSAK DOĞAL GAZ YOK”

Ayrıca farklı bir konuya geçen Özdil, Erdoğan’ın yerel seçim mitinglerinde millete sopa göstermeye devam ettiğini belirterek Erdoğan’ın “Bizim olmadığımız bir Büyükşehir Belediyesi doğal gazı nasıl getirecek ya?” dediğini hatırlattı. Erdoğan’ın “Biz varsak doğalgaz var, Biz yoksak doğalgaz yok.” sözlerini hatırlatarak “Erdoğan ‘Biz yoksak buzdolabı yok’ da diyebilirdi” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİYLE KÜMES BİLE ALAMAZ”

Hükümetin emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin lira olduğunu açıklamasının haberinin “müjde” olarak duyurulmasını da eleştiren Yılmaz Özdil, “Eskiden emekli olduğunda kıdem tazminatına ev satın alıyordun. Şimdi emekli tazminatına kümes bile alamıyorsun. Eskiden bu 3 bin liraya kurban bayramında komple dana alıyordun, şimdi 3 bin liraya anca köfteli kıyma alırsın. ‘Müjde’ dedikleri bu yılda ilk defa 3 bin lira toplam 6 bin lira. Yıla böl kardeşim 365'e. Günlük 16 lira bozdur bozdur harca. Müjde dedikleri bu. Günlük 16 lira. Sarayın bir günlük harcaması 34 milyon lira. Emekliye verilen günlük 16 lira. Sadaka bile değil bu aslına bakarsanız. Sayın hükümetimiz bence iyi yapıyor. Bu şımarık emeklilere yüz vermemek lazım kardeşim. Bakın elin Arabı vatandaşımız olmak için üste para ödüyor bu emekliler hem bedavadan vatandaş olmuşlar hem sadaka beğenmiyorlar ya terbiyesizliğe bak ya. Bana sorarsanız bu emeklileri besleyeceğinize çıkarın bunları vatandaşlıktan Araplara indirim yapın kardeşim.” dedi.