4 gollü Başkent derbisinde kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Başkent derbisi yaşandı.
Keçiörengücü, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Keçiörengücü'nün golleri 45+2'de I. Ikic (kendi kalesine) ve 57. dakikada M. Dembele'den geldi.
Gençlerbirliği'nin gollerini 24. dakikada Kaan Demir ve 80. dakikada Buğra Çağıran kaydetti.
Konuk takım Gençlerbirliği'nde Uğur Akdemir, 36. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 47 yaparak 4. sıraya yükseldi.
Gençlerbirliği ise 18 puanla 17. sırada küme düşme hattında bulunuyor.
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