Keçiörengücü'nden zirve yarışında kritik galibiyet

Üst sıralarda yer alan iki ekip Bodrumspor ile Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 21.haftasında karşılaştı.
Keçiörengücü, Bodrum deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Konuk takımın gollerini 26. dakikada Melih İnan ve 75. dakikada Bekir Karadeniz atarken, ev sahibi Bodrumspor'un tek golü 50. dakikada penaltıdan Kenan Özer'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü puanını 36 yaparak 2. sıraya yerleşti.
Bodrumspor 35 puanla 4.sıraya geriledi.
ZİRVE YARIŞI KIZIŞIYOR
Üst sıralardaki takımların puanlarının birbirlerine yakın olması işleri kızıştırıyor.
İşte tablodaki ilk 5 sıra şu şekilde;
1. Eyüpspor - 41 puan
2. Keçiörengücü - 36 puan
3. Samsunspor - 35 puan
4. Bodrumspor - 35 puan
5. Pendikspor - 34 puan
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