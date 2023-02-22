Galatasaray maçında 4 gol! Icardi'den karşılaşma öncesi flaş hareket

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz attı. Gençlerbirliği'nin golleri Yasin Güreler ve Erkan Eyibil'den geldi.
Galatasaray, Antalya'daki hazırlıklarına bugün saat 19.00'da Pendikspor ile oynayacağı maçla devam edecek.
Sarı-kırmızılılar ligde ise ara sonrası ilk maçına 11 Aralık'ta Kasımpaşa karşısında çıkacak.
Mauro Icardi, maç öncesinde imza isteyen taraftarları kırmadı ve formaları tek tek imzaladı.
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