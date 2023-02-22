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Galatasaray maçında 4 gol! Icardi'den karşılaşma öncesi flaş hareket

Süper Lig'e verilen deprem arasında Galatasaray Gençlerbirliği ile Antalya'da karşılaştı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 16:20
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Galatasaray Gençlerbirliği maçından 4 gol çıktı

Galatasaray maçında 4 gol! Icardi'den karşılaşma öncesi flaş hareket
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Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz attı. Gençlerbirliği'nin golleri Yasin Güreler ve Erkan Eyibil'den geldi.

Galatasaray, Antalya'daki hazırlıklarına bugün saat 19.00'da Pendikspor ile oynayacağı maçla devam edecek.

Sarı-kırmızılılar ligde ise ara sonrası ilk maçına 11 Aralık'ta Kasımpaşa karşısında çıkacak.

Mauro Icardi, maç öncesinde imza isteyen taraftarları kırmadı ve formaları tek tek imzaladı.

 

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