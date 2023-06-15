Taliban IŞİD ve El Kaide’yi himayesine aldı. Tüm dünyayı tehdit eden bilgi ortaya çıktı

Editör: Osmancan Erok

Birleşmiş Milletler raporunda paylaşılan değerlendirmeye göre, terör gruplarının Taliban yönetimi altında "daha fazla manevra özgürlüğüne sahip olduğu" ve "bunu iyi bir şekilde kullandıkları" sonucu ortaya çıktı.

Afganistan'ın hızla terörist faaliyetler için bir kazana dönüştüğüne dair artan kanıtların yer aldığı raporda, hem El Kaide hem de IŞİD terör örgütünün Afgan şubesinin, sahada ABD veya Batı güçleri olmadığı için sayı ve yetenek bakımından önemli ölçüde büyüdüğü belirtildi.

TALİBAN, EL KAİDE İÇİN GÜVENLİ SIĞINAK

BM yaptırım izleme ekibinin raporu, El Kaide'nin Taliban yönetimindeki Afganistan'ı güvenli bir sığınak olarak görmesi ile paralel bir ilişki sürdürdüğü konusunda uyarıda bulunuyor.

Buna karşılık, rapor, IS-Horasan veya ISIS-K olarak da bilinen IŞİD Horasan Eyaletinin, Taliban'ın uzak bölgeler üzerinde kontrol kuramamasının yanı sıra Taliban yönetiminden duyduğu memnuniyetsizliği kendi lehine kullandığını tespit ediyor.

BM raporunda, "Yüksek profilli Taliban figürlerine yönelik saldırılar, IŞİD-Horasan'ın moralini yükseltti, örgütten ayrılmaları önledi ve Taliban safları da dahil olmak üzere asker alımını artırdı" denildi.

Bir yıl önce Afganistan'da sadece birkaç düzine kadar üyesi olduğu değerlendirilen El Kaide'nin, artık Afganistan dışında üslenmiş 30 ila 60 üst düzey yetkilinin yanı sıra ilave 400 savaşçı, 1.600 aile üyesi ve bir dizi yeni askere sahip olduğu belirtildi.

ABD TARAFI RAPORU REDDETTİ

Öte yandan, raporla ilgili ABD basınına konuşan bir yetkili ise, "Ağustos 2021'de ABD'nin ayrılmasından bu yana Afganistan'da yeniden bir varlık oluşturmadığını" belirterek, BM raporunun iddia ettiği gibi, El Kaide'nin Afganistan'da eğitim kampları kurma girişimlerinin büyük olasılıkla ortadan kalkacağını da sözlerine ekledi.