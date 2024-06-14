Başkentte silahlı saldırı. Çevredeki bina ve dükkanlar zarar gördü

Kaynak: AA
Başkentte silahlı saldırı. Çevredeki bina ve dükkanlar zarar gördü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucunda Kamuran Özdemir (42), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Osman Temiz Mahallesi'ne bağlı İlker Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Özdemir, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri tarafından olay yerine yönlendirildi.

Saldırı sırasında açılan ateş nedeniyle caddenin iş yerleri de zarar gördü. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili detaylı soruşturmasını sürdürüyor. Saldırının ardındaki neden ve saldırganların kimlikleri henüz netlik kazanmamış durumda.

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