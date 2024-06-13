Yatırım yapacaklar aman dikkat! Fiyatlar resmen çakıldı

İSTANBUL'DA 1 AYDA 3.9 AZALDI

Önceki dokuz ayda olduğu gibi konut reel satış fiyatı üç büyükşehirde mayıs ayında da düştü. Nisan'dan mayısa reel konut fiyatı İstanbul'da 3,9, Ankara'da 3,5, İzmir'de ise 3,8 puan azaldı. Mayısta reel konut fiyat endeksi İstanbul'da 162,8, Ankara'da 186,4, İzmir'de ise 173 oldu.

Ağustos 2022'de yüzde 65,8'e ulaşan yıllık reel fiyat artışı eylül 2022'den itibaren hızla inişe geçti. Büyük depremin etkisiyle Şubat 2023'te geçici olarak yükselen yıllık reel fiyat marttan itibaren yeniden azalmaya başlayıp, mayıs 2024'te yıllık fiyat değişimi oranı nisan 2024'e kıyasla 4,7 puan azalarak yüzde -21 ile negatif değerlerde seyrini sürdürdü.