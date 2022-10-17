﻿Başörtüsü için anayasa taslağı Erdoğan'a sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edecek.
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