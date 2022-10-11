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  • Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın başörtüsü için anayasa değişikliği önerisine ABD’den yanıt verdi. Bu konu kapanmıştır

Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın başörtüsü için anayasa değişikliği önerisine ABD’den yanıt verdi. Bu konu kapanmıştır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde Erdoğan’ın başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği çağrısına yanıt verdi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 21:36
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CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başörtüsü için anayasa önerisine ABD’den yanıt verdi

Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın başörtüsü için anayasa değişikliği önerisine ABD’den yanıt verdi. Bu konu kapanmıştır
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasal değişiklik çağrısıyla yanıt vermişti.

Çeşitli ziyaretler için ABD’de bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın bu çağrısına ABD’deki Türken Gökdeleni’in önünden yanıt verdi.

“BU KONU KAPANMIŞTIR”

Kılıçdaroğlu videolu paylaşımında; “Burası New York, Manhattan. ABD’nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine “hayırlı olsuna” geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır.”

İşte o paylaşım ve Kılıçdaroğlu’nun videosu:

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