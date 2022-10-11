11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Medya Polemik
  • >
  • Sosyal medya bu dizi tanıtımını konuşuyor! Başörtüsü tartışması artık dizilerde

Sosyal medya bu dizi tanıtımını konuşuyor! Başörtüsü tartışması artık dizilerde

Show TV'de yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin fragmanında başörtülü bir kadınla başka bir kadının yaşadığı tartışma, sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 02:55
Takip Et

Sosyal medya bu dizi tanıtımını konuşuyor! Başörtüsü tartışması artık dizilerde

Sosyal medya bu dizi tanıtımını konuşuyor! Başörtüsü tartışması artık dizilerde
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı başörtüsü çıkışı tartışılmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti. Ertesi gün CHP, başörtüsüne güvenceyle ilgili yasa teklifini Meclis’e sunmuştu.

Partisinin grup toplantısından konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılığıysa şöyle olmuştu:

“Kılıçdaroğlu’nun son teklifini bir taktik olarak görüyorum. Kanun teklifi diye sundukları metin kapsayıcı olmaktan ve çözümden uzaktır. Yeni yasakların dayanağı haline bile gelebilir. Eğer dürüstsen, samimiysen gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan bu meselenin arkasındaysan gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım. Hatta bununla kalmayalım kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuza da güçlendirerek ilave değişikler de yapalım”.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın çağrısına, “Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız” yanıtını vermişti.

Bu çıkışların ardından 'başörtüsü' tartışması hız kesmeden devam etti ve siyasetin ana gündem maddesi haline geldi.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI ARTIK DİZİLERDE

Başörtüsü tartışması gündemdeki yerini korurken Show Tv’nin, yeni dizisinin fragmanında dikkat çeken sahneler yer aldı.

Kızılcık Şerbeti isimli yeni dizinin fragmanında, başörtülü bir kadının bir kadına çarpması sonucu, “Bunlar da her yerde” sözüyle karşılaştığı görülüyor.

Bununla birlikte yine başörtülü bir kadınla başka bir kadının tartışmasında, “Medeniyet düşmanı" “Özgürlük düşmanı, faşist” gibi söylemlerin yer alması sosyal medyada gündem oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
1
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
2
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
3
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
4
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
5
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
6
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
7
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Venezuela'da heyelanda ölenlerin sayısı 36'ya çıktı
﻿Venezuela'da heyelanda ölenlerin sayısı 36'ya çıktı
﻿Venezuela'da heyelanda ölenlerin sayısı 36'ya çıktı
﻿İzmir'de 3 katlı binada yangın: 2 kat küle döndü
﻿İzmir'de 3 katlı binada yangın: 2 kat küle döndü
﻿İzmir'de 3 katlı binada yangın: 2 kat küle döndü
﻿Ankara'da kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Ankara'da kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Ankara'da kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Biden’den Ukrayna’ya hava savunma sistemi sözü
﻿Biden’den Ukrayna’ya hava savunma sistemi sözü
﻿Biden’den Ukrayna’ya hava savunma sistemi sözü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.