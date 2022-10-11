Sosyal medya bu dizi tanıtımını konuşuyor! Başörtüsü tartışması artık dizilerde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı başörtüsü çıkışı tartışılmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti. Ertesi gün CHP, başörtüsüne güvenceyle ilgili yasa teklifini Meclis’e sunmuştu.

Partisinin grup toplantısından konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılığıysa şöyle olmuştu:

“Kılıçdaroğlu’nun son teklifini bir taktik olarak görüyorum. Kanun teklifi diye sundukları metin kapsayıcı olmaktan ve çözümden uzaktır. Yeni yasakların dayanağı haline bile gelebilir. Eğer dürüstsen, samimiysen gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan bu meselenin arkasındaysan gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım. Hatta bununla kalmayalım kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuza da güçlendirerek ilave değişikler de yapalım”.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın çağrısına, “Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız” yanıtını vermişti.

Bu çıkışların ardından 'başörtüsü' tartışması hız kesmeden devam etti ve siyasetin ana gündem maddesi haline geldi.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI ARTIK DİZİLERDE

Başörtüsü tartışması gündemdeki yerini korurken Show Tv’nin, yeni dizisinin fragmanında dikkat çeken sahneler yer aldı.

Kızılcık Şerbeti isimli yeni dizinin fragmanında, başörtülü bir kadının bir kadına çarpması sonucu, “Bunlar da her yerde” sözüyle karşılaştığı görülüyor.

Bununla birlikte yine başörtülü bir kadınla başka bir kadının tartışmasında, “Medeniyet düşmanı" , “Özgürlük düşmanı, faşist” gibi söylemlerin yer alması sosyal medyada gündem oldu.