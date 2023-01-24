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Başörtüsü önergesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Başörtüsüne yönelik Anayasa'da değişiklik teklifi kabul edildi. CHP ve İYİ Parti'nin önerisi ise reddedildi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 19:06
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Başörtüsü önergesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Başörtüsü önergesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi
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CHP ve İYİ Parti Anayasa Değişikliği teklifine ortak başörtüsü önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Önergenin reddedilmesinin ardından CHP ve İYİ Parti milletvekilleri komisyonu terk etti. Teklifin başörtüsü maddesi olan birinci madde ise komisyonda kabul edildi.

CHP ve İYİ Parti’nin, TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülen anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesinin değiştirilmesi için verdiği ortak önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları reddedildi. CHP ve İYİ Parti milletvekillerin komisyonu terk etti. Teklifin başörtüsü ile ilgili düzenlemeleri içeren birinci maddesi ise kabul edildi.

CHP ve İYİ Parti, TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülen anayasa değişikliği teklifine ortak önerge verdi. Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesinde yer alan “dini inancı sebebiyle başını örtmesi” ibaresi “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere” şeklinde ve “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet; kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” şeklinde değiştirilmesi öngörüldü.

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Önergenin gerekçesinde, “Kimse inancını açıklamak ya da ispatlamak zorunda bırakılmamalıdır. Başörtüsünün dini inanca bağlanması, başka birisine bunun dinin inanç çerçevesinde olup olmadığı hususunda değerlendirme ya da yargılama yapmasına imkân verecektir” denildi.

CHP ve İYİ Parti’nin ortak önergesi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin reddedilmesinin üzerine CHP’li ve İYİ Partili milletvekilleri komisyonu terk etti.

Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi kabul edildi.

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Yasin
24.01.2023 20:04
Tansu çiller ile 28 şubat 'ta başörtüsü üzerinden algı yapmaya çalışacaklar  
 
Huseyin
24.01.2023 19:47
CHP ve iyi parti mecliste destek vermezse 360 yi bulamazlar.birakin komisyonda kendileri çalsın kendileri oynasın.  
 
Yıldırım Demircioğlu
24.01.2023 19:46
Nesini beğenmediniz CHP ve İYİ Parti'nin teklifinin. Çok iyi hazırlanmış bir yasa. Kaldı ki, bu sorunu kalıcı olarak çözüme fikri CHP'nin. Akp ve MHP bıkmadan illa suistimal edeceğiz diyor.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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