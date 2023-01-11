Erdoğan: Afganistan'da başörtülü kızların eğitim almasının yasaklanması gayrı İslami

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da kadınların eğitim almasının yasaklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Taliban'ın kadınların üniversiteye ve eğitim kurumlarına girişlerini yasaklamasına değindi. Erdoğan, "Gayri İslami buluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Afganistan'da son dönemdeki özellikle başörtülü kızları üniversitelerde, okullarda okutulmasının engellenmesi anlayışını biz gayri İslami buluyoruz. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Bu kızlar buralarda eğitim öğretimini almalıdır. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor. Aksine beşikten mezara ilmi tavsiye ediyor."

TALİBAN HAYATI KADINLARA CEHENNEM ETMİŞTİ

Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten sonra kadınlara hayatı zindan eden Taliban, son olarak kadınların eğitim almasını da yasaklamıştı.

Daha sonradan Taliban, kadınların yardım kuruluşlarında çalışmasını da yasaklarken dünyadan da tepki görmüştü.