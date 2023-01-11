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  • Erdoğan: Afganistan'da başörtülü kızların eğitim almasının yasaklanması gayrı İslami

Erdoğan: Afganistan'da başörtülü kızların eğitim almasının yasaklanması gayrı İslami

Erdoğan, Taliban'ın kadınların eğitim almasını yasaklamasıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Gayrı İslami buluyoruz" dedi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 20:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'da başörtülü kızların eğitim almasının yasaklanması gayrı İslami

Erdoğan: Afganistan'da başörtülü kızların eğitim almasının yasaklanması gayrı İslami
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da kadınların eğitim almasının yasaklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Taliban'ın kadınların üniversiteye ve eğitim kurumlarına girişlerini yasaklamasına değindi. Erdoğan, "Gayri İslami buluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Afganistan'da son dönemdeki özellikle başörtülü kızları üniversitelerde, okullarda okutulmasının engellenmesi anlayışını biz gayri İslami buluyoruz. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Bu kızlar buralarda eğitim öğretimini almalıdır. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor. Aksine beşikten mezara ilmi tavsiye ediyor."

TALİBAN HAYATI KADINLARA CEHENNEM ETMİŞTİ

Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten sonra kadınlara hayatı zindan eden Taliban, son olarak kadınların eğitim almasını da yasaklamıştı.

Daha sonradan Taliban, kadınların yardım kuruluşlarında çalışmasını da yasaklarken dünyadan da tepki görmüştü.

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GÖK TÜRK
11.01.2023 20:20
Hadi be sen talibandan daha mi iyi bileceksin islâmî onlar daha iyi bilir muhakkak  
 
Karadenizli
11.01.2023 20:10
Günaydın... Talibanı yeni yeni tanımaya başladılar. İnşallah bu uyanma devam eder.  
 
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