Altılı Masa'dan başörtüsü için Anayasa değişikliği teklifi hazırlığı

DP lideri Gültekin Uysal, Altılı Masa olarak yeni bir Anayasa değişikliği teklifi hazırlığı içinde olduklarını belirterek, değişikliğin başörtüsü ile ilgili olacağını açıkladı. Uysal, sözlerini "iktidarın manipülasyonlarına imkan vermeyecek şekilde sürecin işlemesini istiyoruz" diyerek sürdürdü.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gazete, televizyon ve internet medyasının temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Uysal, Gelecek Partisi ev sahipliğinde düzenlenen Altılı Masa buluşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak başörtüsü tartışmasına yönelik de Altılı Masa olarak yeni bir hazırlık sürecinde olduklarını açıkladı.

"MUHALEFET OLARAK AYRI BİR TEKLİFİMİZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü teklifini referanduma götürme niyetinde olduğunu ve suistimal etmek istediğini belirten Uysal, “Türkiye’de bugün başörtüsüyle ilgili aklı selim hiç kimsenin itirazı yok, ortak bir kabul ve ortak pratik var bu noktada. Gelinen noktada iktidarın teklifi var. Önümüzdeki hafta basına yansıyan şekliyle de siyasi parti gruplarıyla tekrar görüşmeler olacak. CHP’nin zaten bir yasa teklifi var ama dünkü değerlendirmemizde hem yasa hem anayasa teklifi sürecinde sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, Meclis’te temsiliyeti olan milletvekilleri olan, grubu olan partiler olarak biz hazırlığımızı gerçekleştireceğiz. Bu noktada muhalefet olarak ayrı bir anayasa değişikliği teklifimiz olacak. İktidarın manipülasyonlarına imkan vermeyecek şekilde sürecin işlemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki hafta teklife yönelik çalışmanın somutlaşacağını da belirten Uysal, "Başörtüsü ile ilgili bu noktada teklifin verilmesi hususunu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta bunun çerçevesi netleşir. Çok temel olarak iktidarın metnindeki birtakım düzenlenmesi gereken hususların olduğu açık. Bizler bu noktada hazırlığımızı yaparak, farklı endişeleri giderecek iktidarın suistimallerine iktidarın manipülasyonlarına imkan vermeyecek şekilde bir sürecin işlemesini istiyoruz açıkçası" diye konuştu.

"AİLE İLE İLGİLİ BİR DÜZENLEMEYE GİDİLMEYECEK"

Uysal, Anayasa değişiklik teklifi için 200 milletvekilinin imzasının gerektiği ancak Altılı Masa'yı oluşturan partilerin Meclis’teki sandalye sayısının 175 olduğunun hatırlatılması üzerine de “Milletvekillerinin imzasına açmak noktasında bir düşüncemiz var. Anayasa değişikliklerinde parti disiplini çerçevesinde bağlayıcı bir karar alınamayacağını biliyoruz” dedi.

Uysal, Meclis’teki bütün siyasi partilere teklife destek olmaları çağrısında bulunacaklarını da belirterek, önümüzdeki hafta tekliflerinin netleşebileceğini dile getirdi. Uysal, muhalefet olarak tekliflerinin yalnızca başörtüsünü kapsayacağını, aile ile ilgili herhangi bir düzenlemeye gitmeyeceklerini de belirtti.

"SEÇİM TAKVİMİ BAŞLAYINCAYA KADAR ADAYIN AÇIKLANACAĞI KANAATİNDE DEĞİLİM"

Uysal Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik sorularla ilgili de “Çok uzun süredir sorulan soru cumhurbaşkanlığı adaylığı. Hedef, aday değil aday ve kadroyu paket program halinde milletin önüne koymak. Usuller modeller her siyasi parti farklı verilerden kaynaklardan kendi perspektifinde değerlendirerek, değerlendirme yapacaktır.

Usule ilişkin değerlendirme olmadı ama bu süreç hem birebir hem de karşılıklı değerlendirmeler yapılacaktır. 26’sındaki toplantılara kadar 2’li 3’lü ziyaretler ile kademe kademe netleşecektir. 26’sı toplantı ve sonrası seçim takvimi başlayıncaya kadar ben adayın açıklanacağı kanaatinde değilim. Karşılıklı istişare ile takvim değişir. Ne 1 saat önce ne bir saat sonra tabi zamanlaması var saat işlemeye başladı" ifadelerini kullandı.

"EKMELEDDİN İHSANOĞLU TECRÜBESİ ORTADA"

Uysal, adayın Altılı Masa içerisindeki liderlerden birinin mi olacağına dair soruya da şu yanıtı verdi:

“Adayın siyasi sorumluluğu olan icraat iddiası olan kişi olması, kişilerin karakterleri çok önemli. Milletin tercihleri belirli olacaktır. Adayı belirleme noktasındaki yaşadığımız süreç Ekmeleddin İhsanoğlu tecrübesi, 2018 tecrübesi ortada. Muhalefetin enerjisini en azami noktasında sandığa yansıtma yolu ortak adaydan geçmekte. Ortak fikri tüm liderler benimsedi. Ortak kararlılık ortak aday çıkması hususunda. Bir büyük sorumluluk var milletin beklentisi var. O beklentiyi zedeleyecek adım olmaz, o beklentiyi karşılayabilecek şekilde çalışma yürütüyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu ve isimler üzerinde hiçbir değerlendirme olmadı. Ortak bir aday çıkmıyorsa tüm genel başkanlar bu iddiaya sahiptir. Ana muhalefet meclisin ikinci büyük partisidir. Sayın Kılıçdaroğlu da bu süreçte değerlendirilecektir. Ben adayın, siyasi parti genel başkanlarından biri olması gerektiğini paylaştım"

"SAYIN KILIÇDAROĞLU DA BU SÜREÇTE DEĞERLENDİRİLECEKTİR"

Davutoğlu’nun katıldığı bir programda altılı masanın yönetim modeline ilişkin “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip bulunacaklar. Cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" sözleri ile ilgili de şöyle dedi:

“30 Ocak’taki toplantıda, geçiş sürecine dair nihai çerçeve çıkacak. Ben sayın Davutoğlu benzer açıklama yapmak istemem. Şunu ifade edeyim, bu süreç karşılıklı işbirliği ve mutabakat süreci. Kamuoyuna açıklandıktan sonra değerlendirme yaparım.

Ortada ortak bir irade var. Ortak aklı hukuku kurum kültürünü merkeze alırken farklı uygulama olmaz. Siyasi sürecin etkin yürütülmesi için de ortak bir sorumlulukla yürüteceğiz. Seçilecek cumhurbaşkanının makamında sorumluluklar var o sorumlulukta o yetkilerini kullanacaktır. Bu çerçevede değerlendirme yapabilirim. Kemal Kılıçdaroğlu ve isimler üzerinde hiçbir değerlendirme olmadı.

Ortak bir aday çıkmıyorsa tüm genel başkanlar bu iddiaya sahiptir. Ana muhalefet meclisin ikinci büyük partisidir. Sayın Kılıçdaroğlu da bu süreçte değerlendirilecektir. Ben adayın, siyasi parti genel başkanlarından biri olması gerektiğini paylaştım."