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Basur için hangi doktora gidilir?

Basur problemi ile karşı karşıya kalan kişilerin genel cerrahi uzmanlarına başvurması gerekliliği bildirildi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 14:46
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Basur için hangi doktora gidilir?

Basur için hangi doktora gidilir?
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Tıp dünyasının gelmiş olduğu nokta dâhilinde artık basur problemi kısa bir süre içerisinde ortadan kalkmakta olduğu bildirildi. Tabii burada önemli olan zamanında ve doğru bölüm ile doktora başvurulması gerekliliği vurgulandı.

BASURA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Tıp dilinde hemoroid olarak da bilinen basur problemine Genel Cerrahi bölümü bakar. Bu konuda Uzman Doktor kontrolünde gerçekleşen tetkik ve teşhis ile beraber sonuç ortaya çıkarılır. Böylece iç ya da dış basur problemine bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Bu yöntemleri eşliğinde sorun Kısa bir süre içerisinde ortadan kaldırılır. Çünkü günümüzde problemine karşı çözüm yöntemleri bulunmaktadır.

BASUR İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Basur problemi ile karşı karşıya kalan kişiler genel cerrahi uzmanlarını başvurmaktadır. Alınacak olan randevu dâhilinde genel cerrahiye yönlendirilen kişiler, Uzman Doktor kontrolünde tedaviye alınır. Bu konuda iç ve dış basur çeşitlerine bağlı olarak değişik tedavi yönteminde ele alınır. Genel cerrahi bölümünün sorumluluğu dâhilinde gerçekleşen bu tedavi yöntemleri, hemoroid sorununu kısa bir süre içerisinde ortadan kaldırır. Özellikle geçirebilecek olası probleme karşı erken zamanda Uzman doktora başvurmak en önemli husustur.

BASUR MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle hastanın herhangi bir şekilde utanmasını sebep olmayacak bir biçimde basur muayenesi gerçekleşir. Makat bölgesi ve kalın bağırsağın olduğu noktaya, uzman doktor parmak yöntemi üzerinden muayene gerçekleştirir. Böylece akla gelebilecek olan diğer farklı sağlık sorunları konusunda da teşhis gerçekleştirme imkânı elde edilir. Erken zamanda tedavi edilmesi gereken önemli sağlık sorunları arasında bulunur.

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